Известный геймдизайнер Даниэль Вавра, автор игры Kingdom Come: Deliverance, обеспокоен сниженем качества сценариев и проработки персонажей в современных однопользовательских играх. По его мнению, многие разработчики уделяют чрезмерное внимание коммерческому успеху, пренебрегая художественной ценностью произведения, в отличие от таких образцов, как Red Dead Redemption и The Witcher 3. Несмотря на самокритику в отношении своего проекта, Вавра отметил, что игроки высоко оценили атмосферу и динамику KCD2, что вдохновляет его на создание уникальных исторических RPG в будущем.

Известный геймдизайнер Даниэль Вавра, автор серии Kingdom Come: Deliverance, высказал своё мнение о современном состоянии одиночных игр и их повествования. В своём недавнем заявлении он отметил, что многие игры на сегодняшний день страдают от недостаточно качественных сценариев и слабо проработанных персонажей, в отличие от таких признанных шедевров, как Red Dead Redemption, Metal Gear Solid и The Witcher 3.

По мнению Вавры, современные видеоигры всё чаще ориентируются на коммерческий успех, пренебрегая художественной ценностью. Он подчеркнул, что в кинематографе роль режиссёра и сценариста имеет первостепенное значение, в то время как в игровой индустрии эти фигуры часто остаются незамеченными.

Несмотря на то, что сам Вавра признаёт наличие определённых недостатков в сюжете Kingdom Come: Deliverance 2, он уверен, что убедительные и вызывающие сопереживание персонажи, которых так не хватает многим современным играм, являются одной из главных сильных сторон его проекта.

Несмотря на самокритику, разработчик отметил, что игроки высоко оценили атмосферу и динамику KCD2. Один из отзывов, в котором 70-летний игрок назвал игру лучшим развлечением в его жизни, особенно вдохновил Вавру. Эти тёплые слова подстегивают его к дальнейшей работе над созданием уникальных проектов.

Вавра также упомянул о своём желании продолжать работу над историческими RPG, посвящёнными викингам или крестоносцам, и выразил стремление глубже изучать исторические периоды, погружая игроков в их атмосферу. Его амбиции остаются высокими, и он намерен создавать игры, которые будут гармонично сочетать в себе искусство и увлекательный геймплей.