Релиз Galaxy A26 5G очень близок

Предстоящий смартфон Galaxy A26 5G от Samsung приближается к своему официальному запуску. Страницы поддержки устройства появились в нескольких странах, включая Великобританию, Ирландию и Латинскую Америку. Это следует за ранее замеченными появлениями телефона на нескольких сертификационных платформах, таких как BIS, TUV Rheinland и Bluetooth SIG.

Хотя страницы поддержки не раскрывают много информации об устройстве, они явно указывают на то, что Galaxy A26 5G может дебютировать скоро. Возможно, его выпустят вместе с Galaxy A36 и Galaxy A56 в марте. Galaxy A25 5G был анонсирован в декабре 2023 года.

Страницы поддержки, обнаруженные на региональных веб-сайтах Samsung, не упоминают Galaxy A26 5G по имени. Однако они указывают номер модели SM-A26B/DS, который ранее был связан с A26 в списках Bluetooth SIG. Это подтверждает, что устройством действительно является Galaxy A26 5G.

Основываясь на предыдущих утечках и слухах, ожидается, что Galaxy A26 5G будет оснащён экраном размером 6,64 дюйма или 6,7 дюйма. Экран может поддерживать разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц.

Внутри ожидается разогнанная версия процессора Exynos 1280. Некоторые слухи предполагают, что он может получить Exynos 2400e. Это урезанный вариант флагманского Exynos 2400 из Galaxy S24 FE.

Аппарат может получить до 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора может быть снижена до 4565 мАч с прежних 5000 мАч.

Что касается программного обеспечения, скорее всего, это будет One UI 7 на Android 15, как и недавно выпущенная серия Galaxy S25. Однако не стоит ожидать здесь функций ИИ.