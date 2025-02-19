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Совет директоров Samsung привлекает экспертов по чипам для преодоления проблем в этой сфере
Два новых члена совета директоров призваны решить проблемы Samsung в полупроводниковой сфере

Полупроводниковый бизнес Samsung Electronics требует серьёзной корректировки курса. После значительного организационного переформатирования компания набрала экспертов по чипам в свой совет директоров, стремясь преодолеть множество бизнес-проблем, с которыми она сталкивается.

Среди проблем этого подразделения — вопросы с выходом на 3 нм техпроцесс, которые не позволили Samsung получить заказы на производство, неспособность выиграть заказы на чипы HBM3E от Nvidia и усиливающаяся конкуренция со стороны Китая в области устаревших продуктов DRAM.

Samsung Electronics выдвинула главу полупроводникового подразделения Чжун Ён-хёна и технического директора Сон Чжай-хёка в совет директоров. Профессор Сеульского национального университета Ли Хёк-же был выдвинут в качестве внешнего директора. Он является экспертом в области полупроводниковых технологий и также возглавляет исследовательский центр полупроводников университета.

Чжун Ён-хён был назначен главой полупроводникового подразделения Samsung в мае 2024 года. В ноябре 2024 года, в результате крупного организационного переформатирования, Чжун Ён-хён также был назначен сопредседателем.

Его выдвижение в совет директоров является явным признаком того, что Samsung рассматривает его экспертные знания как жизненно важные для восстановления подразделения. Эти кандидатуры, скорее всего, будут утверждены на предстоящем общем собрании акционеров компании 19 марта.

#samsung
Источник: sammobile.com
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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
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