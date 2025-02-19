Средняя цена аппаратов Samsung Galaxy составляет $299

В феврале был опубликован анализ рынка, который показал, что Samsung поставила наибольшее количество смартфонов среди всех производителей моделей на Android. Кроме того, ей удалось достичь такой же доли рынка, как и у Apple. Как оказалось, Samsung также продала больше премиальных смартфонов, чем все её конкуренты на платформе Android.

Counterpoint Research опубликовала анализ мирового рынка смартфонов за 2024 год. Среди прочего компания сообщает, что средняя цена продажи (ASP) смартфонов Galaxy составила $299. Средняя цена у трёх ближайших конкурентов — Oppo, Vivo и Xiaomi — составила $247, $215 и $152 соответственно.

Это означает, что южнокорейская компания продала больше премиальных смартфонов, чем соперники на платформе Android. Apple же находится в собственной лиге. Средняя цена iPhone составляет $903, что почти в три раза больше, чем у Samsung. Это неудивительно, поскольку дешёвых айфонов компания не продаёт, не считая некоторой доли iPhone SE, которые тоже далеко не бюджетные.

Флагманские телефоны китайских брендов многие обозреватели считают лучше, чем у Samsung. Тем не менее, покупатели предпочитают смартфоны Galaxy продуктам других брендов, что видно из статистики.

Скорее всего, это связано с тем, что флагманские смартфоны Samsung в целом лучше, чем у китайских брендов. Последние могут иметь некоторые конкурентные преимущества, вроде ёмкости аккумулятора или мощности зарядки. В пользу Samsung говорит узнаваемость бренда; кто-то отдаёт предпочтение программному обеспечению One UI, а кого-то привлекает длительность программной поддержки.

Ещё одной причиной, почему Samsung продаёт больше телефонов в целом, является её охват. Компания представлена на большем числе рынков по всему миру, чем её конкуренты. В странах, где она доступна, у продукции Samsung больше торговых точек и сервисных центров, чем у конкурентов.