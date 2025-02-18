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Galaxy S25 Plus и S25 Ultra сталкиваются с проблемами зарядки при использовании кабеля Samsung
Владельцы новых аппаратов Galaxy сообщают о странных проблемах с зарядкой

Пользователи на европейских форумах компании Samsung сообщают о проблемах с Galaxy S25 Plus и S25 Ultra. Автор сообщения утверждает, что модель Plus сталкивается с проблемами при зарядке через 45-ваттное зарядное устройство Samsung и 5-амперный кабель. Пользователь говорит, что продукты «больше не работают», когда подключены для зарядки.

Производитель обещает, что аппарат заряжается быстро с использованием Samsung Super Charge 2.0, но на самом деле это не так. Пользователь нашёл решение, отключив функцию быстрой зарядки. Однако без неё его Plus заряжается довольно медленно.

Другие пользователи подключились к обсуждению. Один из них заявляет, что у Galaxy S25 Ultra та же проблема: застрял в бесконечном цикле «зарядка, не зарядка... снова и снова». Ему пришлось поменять Galaxy S25 Ultra, и новый аппарат работал нормально. Другой пользователь заявил, что купил 45-ваттное зарядное устройство для своего Ultra, и после двух циклов зарядки столкнулся с проблемами.

Итальянские пользователи общаются с Samsung Italia, и похоже, что компания осведомлена о проблеме. Её представитель заявил: «Мы осведомлены об аномалии с зарядкой через 5A кабель, которая будет решена с будущим обновлением».

Кажется, что причина кроется в кабеле 45-ваттного зарядного устройства. Представитель компании не уточнил, когда пользователи смогут увидеть исправление через обновление программного обеспечения.

Samsung выпустила свой первый патч для серии Galaxy S25 в конце прошлой недели. Обновление было довольно небольшим, предлагая лишь несколько улучшений системы и другие незначительные исправления для повышения стабильности. Samsung также внедрила ряд исправлений безопасности для десятков уязвимостей и проблем в своей системе. Это недавнее обновление не упоминало проблемы с зарядкой, затрагивающие пользователей Galaxy S25 Plus и S25 Ultra.

Остаётся неизвестным, выпустит ли Samsung экстренный патч для этого. Более вероятным является ожидание до марта.

Недавний тест показал, что Samsung улучшила возможности в области батареи и зарядки. Цикл зарядки с 0% до 70% сокращён до 30 минут, как и время на зарядку с 0% до 100%.

Это не единственная проблема, затрагивающая пользователей Galaxy S25 Ultra. Недавно сообщалось, что магнитные аксессуары телефона негативно влияют на функции S Pen.

#смартфоны #samsung
Источник: androidcentral.com
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