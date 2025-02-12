Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 готова встряхнуть рынок смартфонов средней ценовой категории

В среду компания Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 4. Это может оказаться большим событием для смартфонов и планшетов средней ценовой категории. Благодаря повышенной производительности, более плавному игровому процессу, ИИ и быстрой связи этот чип улучшит устройства по многим направлениям.

Snapdragon 6 Gen 4 обещает заметный прирост скорости. CPU станет быстрее на 11%, GPU — на 29%. Это означает более плавную многозадачность, улучшенные игры и комфортный стриминг. Кроме того, заявлено, что чип на 12% энергоэффективнее, что продлит время работы.

Геймеров тоже ждут приятные новости. Технология Game Super Resolution улучшает графику до 4K, делая игровой процесс более чётким. Adreno Frame Motion Engine увеличивает частоту кадров, не расходуя слишком много энергии.

В плане искусственного интеллекта это первый чип серии Snapdragon 6 с поддержкой Gen AI, позволяющий выполнять задачи на устройстве, такие как создание кратких пересказов контента и написание черновиков писем.

Любители фотографии тоже не забыты — Snapdragon 6 Gen 4 поддерживает съёмку с разрешением до 200 Мп и позволяет одновременно делать фото и записывать видео. Функция Snapdragon Low-Light Vision обеспечивает чёткие снимки даже при слабом освещении.

Qualcomm утверждает, что процессор обеспечивает быструю связь благодаря 5G, расширенной поддержке сетей и Wi-Fi 6E, который гарантирует стабильный интернет даже в загруженных местах. Для точного определения местоположения есть Triple Frequency GNSS. Функции Trusted Execution Environment и Wireless Edge Services помогают защитить данные.

Snapdragon 6 Gen 4 поддерживает дисплеи 4K, технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+ и хранилище UFS 3.1, что делает его хорошим выбором для игр, фото- и видеосъёмки, а также повседневных задач.

Qualcomm объявила, что такие бренды, как Realme, OPPO и Honor, готовятся выпустить смартфоны с Snapdragon 6 Gen 4 в ближайшие месяцы.