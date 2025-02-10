Появление Poco M7 5G в Play Console показало процессор и память

Следующий смартфон в линейке Poco, модель M7 5G, близок к релизу. Аппарат недавно появился в Google Play Console. В результате стали известны ключевые характеристики и передний дизайн устройства с номером 24108PCE2I и кодовым именем. Судя по номеру и другим подсказкам, это может быть индийская версия устройства.

Согласно информации в Google Play Console, M7 5G работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450). Процессор включает два ядра ARM Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. За графику отвечает GPU Qualcomm Adreno 613 с частотой 955 МГц.

В списке указано 4 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что устройство будет работать на Android 14. Разрешение экрана составляет 720 x 1640 пикселей с плотностью 320 dpi, что типично для бюджетных устройств.

Изображение передней стороны показывает плоский дисплей, похожий на экран смартфона Poco M7 Pro 5G. Боковые рамки кажутся тонкими с трёх сторон, однако нижняя немного шире. Камера для селфи расположена в вырезе экрана по центру. С правой стороны видны кнопка громкости и кнопка питания.

Хотя производитель официально не подтвердил дату выпуска, появление в Google Play Console предполагает, что релиз близок.