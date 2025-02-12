Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
YouTube хочет использовать машинное обучение для анализа правдивости указанного возраста
YouTube отмечает 20-летие и рассказывает о планах на 2025 год

Сервису YouTube исполняется 20 лет, из чего следует, что миллионам его пользователей лет меньше, чем самому YouTube. В честь этой годовщины генеральный директор YouTube Нил Мохан изложил в своём блоге «главные ставки» платформы на 2025 год. Одна из них — борьба с несовершеннолетними пользователями, которые лгут о своём возрасте.

«Мы также уделяем особое внимание защите наших самых юных пользователей, — заявляет компания. — Именно поэтому в 2025 году мы будем использовать машинное обучение, чтобы оценивать возраст пользователей, различать младших зрителей и взрослых и обеспечивать наилучший и наиболее соответствующий возрасту контент и защиту».

Пока неясно, каким именно образом YouTube собирается алгоритмически определять возраст пользователей. Эта инициатива появилась на фоне растущих дискуссий о верификации возраста и требованиях к социальным платформам в США и за их пределами. YouTube уже предлагает определённые меры защиты для юных пользователей, а также родительский контроль. Официальное возрастное ограничение для индивидуальных аккаунтов на платформе — 13 лет, но дети младше этого возраста могут пользоваться приложением YouTube Kids под присмотром родителей.

Отдельно YouTube хочет сделать платформу лучше для образования, создавая новые способы изучения тем, показанных в видео, и разрабатывая механизм для авторов, позволяющий создавать курсы.

Проверка возраста и меры защиты — это только начало того, как YouTube планирует использовать искусственный интеллект и машинное обучение для развития и защиты платформы в 2025 году. Компания также работает над мерами против дипфейков, чтобы авторы могли контролировать, как ИИ изображает их на YouTube. Первоначально будет запущена пилотная программа для известных личностей, но в будущем этот механизм может распространиться и дальше.

Эта инициатива может расшириться так же, как YouTube планирует расширить функцию автоматического дубляжа после тестирования в прошлом году. YouTube заявляет, что скоро автоматический дубляж, позволяющий переводить контент на другие языки одним нажатием, станет доступен всем участникам партнёрской программы YouTube.

Сервис без лишней скромности утверждает, что «останется эпицентром культуры», делая особый акцент на телевидении. По словам компании, теперь телевизор является основным устройством для просмотра YouTube, обогнав даже мобильные телефоны.

«Удивительно осознавать, что YouTube уже два десятилетия помогает людям создавать, учиться, общаться и многое другое, — пишет Мохан. — Вступая в новую главу, мы остаёмся привержены поддержке авторов, развитию сообщества и продолжению переосмысления того, как мир смотрит, слушает и взаимодействует».

#youtube
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
18
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
9
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
18
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
3
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Microsoft опять усложняет установку Windows 11 на несовместимых ПК, но есть простой способ это обойти
2
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
+
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
+
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
4
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
В России предлагают привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров
5

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
20
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
14
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
2

Сейчас обсуждают

18:19
Это тут вообще причём? Мне нас рать что там в штатах или на украине происходит, но напрягает что на МОИХ улицах будет больше швали, которую менты ловили, в суде судили, и получается всё зря.
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
18:17
О, как много тут радосных, что зэков могут выпустить на свободу))))
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
Чaтo - -- - Бoт
18:17
Таки стало доходить до залужных эльфов, что скоро и вступать-то в НАТО будет некому и нечему.
Глава Пентагона заявил о нереалистичности сценария вступления Украины в НАТО
Чaтo - -- - Бoт
18:13
Ликвидация ВТН Некроина на марше: Ракетный удар по району сосредоточения живой силы 47 омбр ВСУ в районе н.п. Никольский на Курском направлении. Подразделения ВСУ расположились на территории свинокомп...
В Кремле исключили «обмен» территориями с Украиной
Евгений Балановский
18:12
Ждём следующей презентации нового флагмана от куртки за 3000 баксов с фразой 8 Гб хватит всем...( Отсылка к Билу Гейтсу с его 640 КБ)...
Новая технология нейронного сжатия текстур от Nvidia может решить проблему нехватки видеопамяти
[IRanPast]
18:10
Трамп пригласил короля Иордании Абдаллу II в Белый дом А такому ничтожеству, как Зе, он даже позвонить не хочет, как бы тот ни упрашивал
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
Станислав Шевырёв
18:06
По старой доброй традиции пошел сразу в комменты....
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
Давид Алиев
18:03
после r5 5600x начал терять надежду, после rtx 3050 потерял надежду, после корпуса гинзу умер нахуй
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Taкoй-тo
17:53
трусик жил, трусик жив, трусик будет жить?
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
Bryant333
17:50
напрашивалось такое решение, ибо 16 гб очень мало и хватит таких карт ненадолго
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем