YouTube отмечает 20-летие и рассказывает о планах на 2025 год

Сервису YouTube исполняется 20 лет, из чего следует, что миллионам его пользователей лет меньше, чем самому YouTube. В честь этой годовщины генеральный директор YouTube Нил Мохан изложил в своём блоге «главные ставки» платформы на 2025 год. Одна из них — борьба с несовершеннолетними пользователями, которые лгут о своём возрасте.

«Мы также уделяем особое внимание защите наших самых юных пользователей, — заявляет компания. — Именно поэтому в 2025 году мы будем использовать машинное обучение, чтобы оценивать возраст пользователей, различать младших зрителей и взрослых и обеспечивать наилучший и наиболее соответствующий возрасту контент и защиту».

Пока неясно, каким именно образом YouTube собирается алгоритмически определять возраст пользователей. Эта инициатива появилась на фоне растущих дискуссий о верификации возраста и требованиях к социальным платформам в США и за их пределами. YouTube уже предлагает определённые меры защиты для юных пользователей, а также родительский контроль. Официальное возрастное ограничение для индивидуальных аккаунтов на платформе — 13 лет, но дети младше этого возраста могут пользоваться приложением YouTube Kids под присмотром родителей.

Отдельно YouTube хочет сделать платформу лучше для образования, создавая новые способы изучения тем, показанных в видео, и разрабатывая механизм для авторов, позволяющий создавать курсы.

Проверка возраста и меры защиты — это только начало того, как YouTube планирует использовать искусственный интеллект и машинное обучение для развития и защиты платформы в 2025 году. Компания также работает над мерами против дипфейков, чтобы авторы могли контролировать, как ИИ изображает их на YouTube. Первоначально будет запущена пилотная программа для известных личностей, но в будущем этот механизм может распространиться и дальше.

Эта инициатива может расшириться так же, как YouTube планирует расширить функцию автоматического дубляжа после тестирования в прошлом году. YouTube заявляет, что скоро автоматический дубляж, позволяющий переводить контент на другие языки одним нажатием, станет доступен всем участникам партнёрской программы YouTube.

Сервис без лишней скромности утверждает, что «останется эпицентром культуры», делая особый акцент на телевидении. По словам компании, теперь телевизор является основным устройством для просмотра YouTube, обогнав даже мобильные телефоны.

«Удивительно осознавать, что YouTube уже два десятилетия помогает людям создавать, учиться, общаться и многое другое, — пишет Мохан. — Вступая в новую главу, мы остаёмся привержены поддержке авторов, развитию сообщества и продолжению переосмысления того, как мир смотрит, слушает и взаимодействует».