YouTube получил ряд новых экспериментальных возможностей

Сервис YouTube предлагает множество преимуществ для пользователей, оформивших Premium-подписку. Они могут смотреть видео без рекламы, пользоваться YouTube Music и многим другим. Помимо уже доступных функций, компания даёт подписчикам возможность тестировать новые или экспериментальные возможности. На платформе видеостриминга их уже немало.

В настоящее время YouTube позволяет просматривать контент на скорости от 0,25x и 0,5x до 1,75x и 2x. Это удобно для пользователей, которые хотят быстрее закончить просмотр или, наоборот, замедлить воспроизведение. Особенно полезна эта функция при прослушивании подкастов.

Новейшая экспериментальная функция теперь позволяет увеличивать скорость воспроизведения до 4x. Пока такая настройка скорости доступна только на мобильных устройствах — смартфонах на Android и iOS, но не в веб-версии.

Эта экспериментальная функция доступна только подписчикам YouTube Premium. Пока не совсем понятно, насколько полезным окажется просмотр видео на скорости 4x. Это может помочь, когда нужно найти какой-то определённый момент в записи, не обращая внимания на речь. Владельцы поддерживаемых мобильных устройств могут тестировать эту функцию до 26 февраля.

Что касается пропуска контента, ещё одна интересная экспериментальная функция — Jump Ahead. Она позволяет зрителям быстрее переходить к интересующим их моментам. Это новая плавающая кнопка, которая ускоряет переход к нужному фрагменту видео и уже доступна в веб-версии. Однако время тестирования этой функции ограничено — пользователи YouTube Premium смогут попробовать её только до 5 февраля.

Среди других примечательных экспериментальных возможностей можно отметить функцию высококачественного звука. Она позволяет слушать музыку в наилучшем качестве для соответствующих музыкальных видео на платформе. В данном случае высокое качество означает 256 кбит/с, а доступна эта функция подписчикам на iOS и Android до 22 февраля.

Кроме того, пользователи iOS могут просматривать YouTube Shorts в режиме «картинка в картинке» при переключении между приложениями, так же как обычные видео YouTube. Эта функция также доступна только подписчикам YouTube Premium. На iOS можно включить «Умные загрузки» для YouTube Shorts, которые автоматически загружают короткие видео для просмотра в офлайне.

Все упомянутые экспериментальные функции для подписчиков YouTube Premium способны улучшить пользовательский опыт по сравнению с тем, что сервис предлагает сейчас. Пока остаётся неизвестным, какие из них станут официальными в ближайшие недели или месяцы.