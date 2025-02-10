В компаниях опасаются утечки конфиденциальных данных в связи с данной технологией.

Компании Hyundai и Kia ограничили доступ своих сотрудников в Южной Корее к популярному китайскому помощнику DeepSeek. По информации ETNews, такая мера была принята из-за угрозы утечки конфиденциальных данных компании.

Кроме того, использование открытых языковых моделей будет запрещено и в ряде других подразделений, входящих в холдинг Hyundai Motor. Аналогичные решения уже были внедрены в Hyundai Mobis, Hyundai Wia, Hyundai Glovis и Hyundai Transys. Отказ от DeepSeek не будет ограничиваться только южнокорейскими офисами: в Hyundai Motor Group сообщили, что данный запрет распространится и на зарубежные представительства с целью обеспечения единого подхода к защите данных во всех филиалах.

В прошлом месяце популярность DeepSeek значительно возросла с выходом обновлённой версии приложения. В нескольких странах оно возглавило списки по количеству загрузок в магазинах. На этом фоне, акции ряда традиционных высокотехнологичных компаний из США ощутимо упали в цене. Кроме того, недавно обнаружилось, что DeepSeek имеет одну из самых слабых защит от джейлбрейка, что смущает многих экспертов в сфере искусственного интеллекта.

В то же время китайская компания Dongfeng Motor планирует интегрировать DeepSeek в свои автомобили. Ассистент будет доступен в мультимедийных системах моделей M-Hero, Aeolus, Nammi и некоторых других.