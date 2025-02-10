Игровая консоль Nintendo Switch 2 может стоить около $350

Как сообщает Necro Felipe на платформе Bluesky, который несколько месяцев назад опубликовал схематическое изображение новой игровой консоли Nintendo Switch 2, теперь он заполучил её в своё распоряжение. Скорее всего, незаконным способом. Если так, то в сети может появиться больше информации о системе ещё до презентации Nintendo Direct 2 апреля и предстоящих демонстрационных мероприятий, которые пройдут по всему миру в ближайшие месяцы.

Среди множества вопросов, остающихся без ответа, один из главных – сколько консоль будет стоить. Японская компания пока не раскрыла подробностей, заявив лишь, что при формировании цены рассматриваются несколько факторов, включая инфляцию, обменный курс и диапазон цен, ожидаемый потребителями от продукции Nintendo. Как сообщает Nintendo Life, согласно двум опубликованным на форумах Famiiboards изображениям, на которых показаны внутренняя система учёта товаров Costco Canada и распечатанная табличка с опечаткой, стоимость консоли может составить 499 канадских долларов, что эквивалентно примерно 350 долларам США.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу по всему миру позже в этом году.