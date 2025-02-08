Nintendo не бросает Switch: поддержка продолжается даже с выходом нового поколения

Nintendo официально подтвердила, что оригинальная консоль Switch будет поддерживаться даже после релиза Switch 2. Об этом заявил президент компании Сюнтаро Фурукава, отметив, что несмотря на снижение продаж текущей платформы на 30% за последний год, интерес пользователей остаётся высоким. Фанаты восьмилетней консоли продолжают активно играть, что стимулирует компанию выпускать новые игры для этой системы.

Nintendo выбирает стратегию постепенного перехода между поколениями, чтобы не оставить поклонников старой платформы без поддержки. Хотя некоторые будущие проекты будут эксклюзивами Switch 2, многие популярные игры сохранятся и для оригинального устройства. Уже подтверждены релизы Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Metroid Prime 4: Beyond и Pokémon Legends: Z-A.

Такая тактика позволяет сохранять лояльную аудиторию и укреплять позиции на рынке, одновременно внедряя технологии нового поколения. Подобный подход демонстрирует, что Nintendo ценит своих пользователей и стремится обеспечить плавный переход, минимизируя разрыв между поколениями консолей. Это важный шаг для компании, который может стать примером для индустрии в целом.