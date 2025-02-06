В рамках трансляции Switch 2 Direct будет объявлена ориентировочная дата выхода консоли на рынок и ее стоимость.

Компания Nintendo официально назначила дату презентации своей долгожданной консоли нового поколения – Switch 2. Мероприятие, получившее название Switch 2 Direct, состоится 2 апреля 2025 года. Трансляция начнется в 10 вечера по японскому времени, что соответствует 16:00 московскому времени. Время начала трансляции может быть не самым удобным для большей части российской аудитории, но если вы сможете уделить презентации немного времени, то первыми узнаете множество интересных деталей о новой игровой системе.

Оригинальная Nintendo Switch, вышедшая в 2017 году, добилась впечатляющего результата. Совсем недавно продажи консоли превысили 150 миллионов единиц, что делает её одной из самых популярных игровых платформ в истории. Однако с анонсом преемницы интерес к текущей модели, вероятно, снизится, поскольку геймеры предпочтут дождаться выхода более современной версии.

До недавнего времени вся информация о Switch 2 циркулировала в основном в виде слухов и утечек. Однако в прошлом месяце Nintendo официально приоткрыла завесу тайны, представив короткий тизер-ролик. В нем демонстрировался дизайн консоли, который, судя по всему, представляет собой эволюционное развитие идей, заложенных в оригинальной Switch. Корпус стал немного крупнее, а съёмные контроллеры Joy-Con получили более строгий дизайн: основной цвет теперь чёрный, а яркие красный и синий используются лишь в качестве акцентов. Кроме того, на одном из контроллеров появилась дополнительная кнопка, назначение которой пока неизвестно. Увеличилась и стала более удобной подставка для настольного игрового режима. Есть предположения, что Joy-Con'ы смогут функционировать как мышь в некоторых играх, расширяя возможности управления.





Следует отметить, что несмотря на использование довольно старого процессора Arm, оригинальная Switch удивляла способностью запускать графически сложные игры. Ожидается, что Switch 2 будет оснащена значительно более производительным чипом Nvidia Tegra, созданным на архитектуре Arm. Это позволит существенно повысить качество графики и общую производительность. Тем не менее, по предварительным данным, новая консоль Nintendo не сможет конкурировать по мощности с PlayStation 5 или Xbox Series X, и даже с более бюджетной версией Xbox Series S.

В рамках презентации Switch 2 Direct компания Nintendo, вероятно, раскроет информацию о стоимости консоли и дате начала продаж. Также ожидаются анонсы первых игр, разрабатываемых для новой платформы. Помимо уже подтвержденных проектов, таких как продолжение серии Metroid Prime (Metroid Prime 4: Beyond) и новая игра во вселенной Pokémon (Pokémon Legends), игровое сообщество надеется увидеть и новую часть гоночной серии Mario Kart. Однако официального подтверждения разработки последней пока не поступало.

Новой консоли предстоит оправдать высокие ожидания, ведь оригинальная Switch стала одной из самых успешных платформ Nintendo, уступая по продажам лишь портативной Nintendo DS. История компании знает примеры неудачных игровых проектов после оглушительного успеха Switch (достаточно вспомнить Wii U, последовавшую за невероятно популярной Wii). Похоже, на этот раз Nintendo решила действовать более осторожно, предлагая не радикально новую концепцию, а улучшенную версию уже проверенной временем и геймерами платформы. Более подробная информация о планах Nintendo станет доступна 2 апреля.