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Subaru Forester Hybrid будет выпускаться в США для местных покупателей
Subaru раскрывает план по увеличению продаж автомобилей в этом году

Subaru Forester Hybrid официально подтверждён к выпуску в этом году с начальной ценой $34 995, что означает выход автопроизводителя на рынок электрифицированных автомобилей. Модель поступит в продажу этой весной. Можно сказать, что этот шаг несколько запоздал, но лучше поздно, чем никогда. К тому же Subaru рассчитывает на свою стратегию, чтобы достичь почти рекордных продаж в этом году.

Стратегия была раскрыта финансовым директором Subaru Кацуюки Мидзумой во время квартального отчёта автопроизводителя, сообщает Automotive News. Компания планирует реализовать в США в этом году 675 000 автомобилей, что составляет 4,2 % рыночной доли. Это немного выше показателей Subaru за 2024 год и ближе к рекордным цифрам 2019 года, когда было продано 700 117 единиц.

Мы будем производить Forester в США для американских клиентов. В результате мы продадим большое количество автомобилей. Рыночная доля гибридных автомобилей там растёт, поэтому мы хотим увеличить нашу долю за счёт вывода наших сильных гибридных моделей.

— Кацуюки Мидзума, финансовый директор Subaru

У Subaru давно нет гибридов в линейке. Нельзя считать дорогой PHEV-автомобиль, выпущенный в ограниченном количестве и исчезнувший сразу после появления Solterra EV. Ситуация изменится с выпуском Forester Hybrid 2026 года, который оснащён более эффективным 2,5-литровым оппозитным двигателем по циклу Аткинсона в сочетании с электромоторами. Совокупная мощность составляет 194 л. с., а улучшение топливной экономичности обещано на уровне 3,83 км/л.

Forester не будет единственным гибридом Subaru в Северной Америке. Компания позже в этом году также представит гибридную версию Crosstrek для модельного ряда 2026 года с тем же силовым агрегатом, что и у Forester. Автопроизводитель пока не объявил стоимость электрического Crosstrek, но он поступит в продажу осенью. Subaru ранее подтвердила, что планирует производить Forester Hybrid в США, но пока неизвестно, будет ли то же самое относиться к Crosstrek.

Решение сосредоточиться на продаже гибридов отражает стратегию других японских автопроизводителей, таких как Toyota и Honda. Очевидно, она оказалась успешной: обе компании зафиксировали значительный рост продаж электрифицированных моделей. Даже премиальное подразделение Toyota — Lexus — выбрало тот же подход, предлагая гибридную модель во всей своей линейке, что позволило ему опередить всех остальных японских премиальных автопроизводителей в США с большим отрывом. К концу этого года станет ясно, принесёт ли такая стратегия успех и для Subaru.

#автомобили #subaru
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