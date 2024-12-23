Слабые продажи Subaru Solterra заставили снизить цены

Названы цены на Subaru Solterra 2025 года. Это хорошая новость для автомобилистов Северной Америки, которые присматриваются к этому электрическому кроссоверу с узнаваемой эмблемой. После снижения стоимости его «близнеца» Toyota bZ4X модель 2025 года Solterra также получила значительное снижение цены, даже большее, сравнимое с уменьшением стоимости Lexus RZ для одной из комплектаций.

Теперь цена на Subaru Solterra 2025 года начинается с $38,495, что на $6,500 меньше, чем у модели 2024 года. Текущая топовая комплектация Touring подешевела ещё больше — на $7,000, и теперь её стоимость составляет $44,995, что соответствует базовой цене предыдущей модели. Указанные цены не включают сборы за доставку и транспортировку, которые увеличились с $1,345 до $1,420.

В модельный ряд 2025 года Subaru добавила новую топовую версию — Solterra Touring Onyx Edition, стоимостью $45,495. Эта комплектация основана на Touring, но получила глянцевую чёрную защиту передней части; чёрные 20-дюймовые алюминиевые колёсные диски; чёрные стойки крыши, декоративные линии, рамки дверей, задние боковые окна, спойлер и эмблемы. Двухцветные варианты окраски кузова также эксклюзивны для Touring Onyx Edition.

Чёрные акценты также присутствуют в салоне, главным образом на передних и задних дверях, а также в отделке из водоотталкивающего материала StarTex, который встречается в большинстве моделей Subaru. К сожалению, Subaru не предоставила изображения версии Solterra Touring Onyx Edition, поэтому невозможно увидеть, как эти новые чёрные элементы выглядят на электрическом кроссовере.

Несмотря на значительное снижение цены, в оборудовании и конфигурации силовой установки Solterra изменений нет. Это означает, что все улучшения, добавленные в модельный ряд 2024 года, сохранены, включая квадратный руль, обновлённый пакет функций помощи водителю Subaru EyeSight и более быстрое время зарядки. Все варианты поставляются с системой Symmetrical All-Wheel Drive от Subaru, режимом Dual Function X-Mode и системой StarDrive для плавной подачи крутящего момента.

Subaru сообщает, что Solterra 2025 года поступит в дилерские центры США в начале следующего года, но конкретные сроки пока не объявлены. Это снижение цены особенно важно для данной модели, так как в этом году её продажи были низкими. По состоянию на ноябрь 2024 года Subaru продала всего 11,282 экземпляра Solterra, что делает её вторым самым медленно продающимся автомобилем бренда в Америке, опережая только BRZ.