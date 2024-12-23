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Subaru снизила цены на кроссовер Solterra 2025 года
Слабые продажи Subaru Solterra заставили снизить цены

Названы цены на Subaru Solterra 2025 года. Это хорошая новость для автомобилистов Северной Америки, которые присматриваются к этому электрическому кроссоверу с узнаваемой эмблемой. После снижения стоимости его «близнеца» Toyota bZ4X модель 2025 года Solterra также получила значительное снижение цены, даже большее, сравнимое с уменьшением стоимости Lexus RZ для одной из комплектаций.

Теперь цена на Subaru Solterra 2025 года начинается с $38,495, что на $6,500 меньше, чем у модели 2024 года. Текущая топовая комплектация Touring подешевела ещё больше — на $7,000, и теперь её стоимость составляет $44,995, что соответствует базовой цене предыдущей модели. Указанные цены не включают сборы за доставку и транспортировку, которые увеличились с $1,345 до $1,420.

В модельный ряд 2025 года Subaru добавила новую топовую версию — Solterra Touring Onyx Edition, стоимостью $45,495. Эта комплектация основана на Touring, но получила глянцевую чёрную защиту передней части; чёрные 20-дюймовые алюминиевые колёсные диски; чёрные стойки крыши, декоративные линии, рамки дверей, задние боковые окна, спойлер и эмблемы. Двухцветные варианты окраски кузова также эксклюзивны для Touring Onyx Edition.

Чёрные акценты также присутствуют в салоне, главным образом на передних и задних дверях, а также в отделке из водоотталкивающего материала StarTex, который встречается в большинстве моделей Subaru. К сожалению, Subaru не предоставила изображения версии Solterra Touring Onyx Edition, поэтому невозможно увидеть, как эти новые чёрные элементы выглядят на электрическом кроссовере.

Несмотря на значительное снижение цены, в оборудовании и конфигурации силовой установки Solterra изменений нет. Это означает, что все улучшения, добавленные в модельный ряд 2024 года, сохранены, включая квадратный руль, обновлённый пакет функций помощи водителю Subaru EyeSight и более быстрое время зарядки. Все варианты поставляются с системой Symmetrical All-Wheel Drive от Subaru, режимом Dual Function X-Mode и системой StarDrive для плавной подачи крутящего момента.

Subaru сообщает, что Solterra 2025 года поступит в дилерские центры США в начале следующего года, но конкретные сроки пока не объявлены. Это снижение цены особенно важно для данной модели, так как в этом году её продажи были низкими. По состоянию на ноябрь 2024 года Subaru продала всего 11,282 экземпляра Solterra, что делает её вторым самым медленно продающимся автомобилем бренда в Америке, опережая только BRZ.

#автомобили #subaru
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