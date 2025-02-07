Доля рынка iPad снизилась вместе с ростом объёма поставок

Аналитическая компания Canalys сообщила, что планшеты iPad, недавно отметившие своё 15-летие, показали рост поставок в 2024 году. При этом их доля рынка сократилась по сравнению с предыдущим годом. Выиграли от этого Huawei, Lenovo и Xiaomi из Китая. Среди них больше всего увеличила свою долю Xiaomi.

В целом мировой рынок планшетов вырос на 9,2% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году было поставлено 147,6 млн устройств. Canalys отметила, что рост наблюдался во всех регионах, кроме Северной Америки.

Пока рынок ПК переходит к циклу обновления в коммерческом сегменте, также наблюдается восстановление спроса на планшеты», — сказала Химани Мукка, руководитель отдела исследований Canalys. «Недавний опрос Canalys среди партнёров канала показал, что 52% тех, кто продаёт коммерческие планшеты, ожидают увеличения поставок в 2025 году, 32% прогнозируют стабильные показатели, а 16% ожидают снижения.

С учётом данных за 2024 год можно увидеть, какую долю рынка смогли занять пять крупнейших производителей планшетов. На первом месте находится Apple, удерживающая 38,6% рынка. На втором месте Samsung с 18,8%, на третьем Huawei с 7,3%, на четвёртом Lenovo с 7,1%, на пятом Xiaomi с 6,2%, а остальные производители занимают 22% рынка.

Все эти компании показали годовой рост. Больше всего прибавила Xiaomi — 73,1%, тогда как категория «Другие» сократилась на 0,1%, что говорит о том, что большая пятёрка закрепляет свои позиции на рынке планшетов. Apple показала умеренный рост на 5,3%, а Samsung — на 8,2%.

Появившиеся в декабре слухи говорят предполагают, что Apple может работать над крупным iPad со складным дисплеем, который может выйти в 2028 году. Неизвестно, какой будет доля рынка Apple к тому моменту и поможет ли такое устройство сохранить популярность линейки iPad.



