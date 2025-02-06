В 2024 году в РФ было продано около 3,1 млн планшетных ПК — на 22% больше, чем годом ранее

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 году в России было реализовано рекордное количество планшетов — около 3.1 миллиона штук, что на 22% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что меньше таких мобильных устройств в РФ приобретали даже во время пика пандемии коронавируса COVID-19, когда во время карантина и самоизоляции многие пользователи обновляли свои гаджеты на более современные и актуальные.

Если говорить о наиболее популярных в стране брендах планшетных ПК, то в топ-5 в штучном выражении входят Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. В денежном выражении компания из Купертино располагается выше, поскольку ее планшеты, как правило, стоят достаточно дорого на фоне решений конкурентов. В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что средняя стоимость таблета в России в 2024 году практически не выросла и составила 20.3 тысячи рублей, как и годом ранее. Именно этот факт в сочетании с активными маркетинговыми кампаниями со стороны китайских производителей и позволил ритейлерам нарастить продажи – все-таки планшет, в отличие от смартфона является скорее нишевым, чем универсальным устройством.