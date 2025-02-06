Samsung в очередной раз обошла всех конкурентов на рынке чипов

Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, в прошлом году продемонстрировала большие успехи. После падения на второе место в 2023 году южнокорейская компания вновь заняла первую строчку в мировом рейтинге производителей полупроводниковых чипов по выручке.

Согласно последним данным исследовательской компании Gartner, Samsung Electronics в 2024 году заняла наибольшую долю рынка в сегменте полупроводниковых чипов. Среди поставщиков полупроводниковых чипов Samsung — первая с выручкой $66,5 млрд и долей рынка 10,5%. Рост составил 62,5% по сравнению с 2023 годом благодаря значительному восстановлению цен на чипы памяти.

Samsung выпускает несколько типов чипов памяти (DRAM, HBM, NAND), которые используются в различных вычислительных и мобильных устройствах. Они применяются в ускорителях ИИ, автомобилях, видеокартах, ноутбуках, ПК, серверах, смартфонах, планшетах и многом другом.

В настоящее время чипы HBM (High-Bandwidth Memory) пользуются огромным спросом благодаря буму искусственного интеллекта. Nvidia является крупнейшим в мире производителем ускорителей ИИ. Она выпускает видеокарты, которые играют ключевую роль в обработке данных в ИИ-приложениях. Эти видеокарты используют HBM-чипы.

Флагманские ИИ-видеокарты Nvidia в настоящее время используют HBM-чипы от SK Hynix, так как недавно выпущенные Samsung HBM3E показали склонность к перегреву. Поэтому Nvidia официально не сертифицировала HBM-чипы Samsung для использования в своих флагманских ИИ-видеокартах. Южнокорейская компания работает над изменением архитектуры для устранения проблемы перегрева, и, по сообщениям, эта проблема уже решена. Сейчас компания ожидает одобрения со стороны Nvidia.

8-слойные HBM3E-чипы Samsung уже сертифицированы Nvidia, но пока их использование ограничено видеокартами Nvidia, предназначенными для китайского рынка. Samsung параллельно разрабатывает HBM4-чипы и планирует начать их массовое производство до конца этого года.

В настоящее время Samsung работает над более продвинутым техпроцессом 2 нм и планирует начать выпуск чипов на его основе в следующем году.