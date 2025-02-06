Производимые американскими компаниями в Китае товары могут подорожать

В международных новостях последнего времени слово «пошлина» встречается очень часто. К сожалению, конца этому не предвидится — 10% пошлины на все товары, импортируемые из Китая в США, вступили в силу во вторник по указу президента Трампа.

Это плохие новости для Apple, которая производит большинство своих iPhone, iPad, Mac и других продуктов в Китае. Пока неясно, как это повлияет на цены устройств Apple, но они точно не подешевеют.

Apple переместила часть своего производства в Индию и теперь выпускает там даже iPhone Pro (ранее в Индии производились только модели без приставки Pro). Также компания уже начала начальную производственную работу в Индии в подготовке к выпуску серии iPhone 17. Усилия Apple были поддержаны тем, что Индия сняла импортные пошлины на ключевые компоненты для смартфонов.

Это всё хорошо, но планы Apple заключались в том, чтобы перенести 25% своего производства в Индию до конца этого года. Это означает, что большинство устройств Apple теперь подлежат 10% пошлине.

Apple может уменьшить свою прибыль и оставить цены прежними, несмотря на пошлину, или же она может повысить цены на свои продукты, чтобы компенсировать дополнительные расходы на привоз iPhone и других товаров в США. Или компания может сделать что-то среднее. В любом случае новые цены могут вступить в силу не сразу, так как у Apple, вероятно, уже есть запасы в США — пошлина применяется только к товарам, импортированным со вторника.

Хорошая новость для поклонников Apple в том, что первый квартал — самый слабый для продаж у компании. Четвёртый квартал, когда выходят новые iPhone, вызывает бурный ажиотаж, а затем всё затихает. Сложно предсказать, что может случиться до выхода серии iPhone 17. К тому времени пошлины могут успеть убрать. Или же они станут даже больше.