Новая модель Zenfone с чипом Qualcomm и множеством ИИ-функций поступает в продажу

После запуска на этой неделе смартфона Asus ROG Phone 9 FE компания анонсировала свой новый аппарат Zenfone. Согласно пресс-релизу, Asus представила Zenfone 12 Ultra. На первый взгляд, устройство похоже на 11 Ultra за март прошлого года. В этом году производитель заявляет, что «сделал акцент на простоте, элегантности и красоте». Asus использовала переработанные материалы для создания компонентов, таких как экран из переработанного стекла (22%) и корпус из переработанного алюминия (100%).

Смартфон получил экран 6,78 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. В играх эту частоту можно увеличить до 144 Гц. Сзади находится прямоугольный модуль камер, включающий основной объектив Sony Lytia 500 50 Мп с двухкратным зумом, сверхширокоугольный объектив 13 Мп и телеобъектив 32 Мп с оптической стабилизацией изображения. Камера для селфи в отверстии в экране имеет разрешение 32 Мп и угол обзора 90 градусов.

Смартфон использует 6-осевой гибридный стабилизатор изображения Gimbal Stabilizer 4.0, который помогает пользователям защитой от дрожания и «корректировкой угла обзора в реальном времени».

Установлен процессор Snapdragon 8 Elite последнего поколения с ядрами Oryon и графикой Adreno 830. Новинка включает в себя обширный набор ИИ-функций. В пресс-релизе говорится, что пользователи смогут использовать такие инструменты, как AI Tracking для обнаружения объектов в видео, AI Portrait Video 2.0 для записи в 4K с «точным отслеживанием» и AI Voice Clarity.

AI Magic Fill позволит удалять объекты с фотографий. Также есть возможность использовать генеративный ИИ, чтобы «идеально заполнить фотографию». Дополнительно есть функция AI Unblur, которая помогает улучшить сделанные в спешке фотографии.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 65W HyperCharge и беспроводной зарядки 15W поможет пользоваться устройством как можно дольше. Предлагается до 16 ГБ памяти и до 512 ГБ хранилища.

Смартфон будет доступен в трёх цветах: зелёный Sage Green, чёрный Ebony Black и белый Sakura White. На данный момент жители Тайваня, Гонконга и Европы смогут приобрести его за 1099 евро.