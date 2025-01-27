6 февраля будет представлен флагманский смартфон Asus Zenfone 12 Ultra

В начале этого месяца компания Asus подтвердила дату запуска смартфона Zenfone 12 Ultra. Этот флагманский аппарат дебютирует 6 февраля 2025 года. Перед официальным релизом компания поделилась тизером, который раскрывает дизайн передней панели устройства.

В официальном твите компания заявляет, что Zenfone 12 Ultra получил обновление, совмещающее стиль и технологии. Поскольку на тизере показана только передняя панель, сложно оценить эти изменения. С передней стороны Zenfone 12 Ultra напоминает Zenfone 11 Ultra благодаря тонким рамкам вокруг экрана и вырезу под расположенную по центру камеру.

Недавно Zenfone 12 Ultra был замечен в GeekBench. Этот бенчмарк подтвердил, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, что гарантирует передовую производительность. Первый тизер также намекал на новые функции с поддержкой ИИ. Процессор будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, будет установлена система Android 15.

Поскольку Zenfone 11 Ultra был переименованной версией ROG Phone 8, можно предположить, что Zenfone 12 Ultra будет переименованной версией ROG Phone 9. Таким образом, ожидается, что устройство получит большой 6,78-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 185 Гц, поддержкой HDR10 и пиковой яркостью 2500 нит.

Аппарат будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт. Среди других характеристик: тройная камера с основной 50 Мп, передняя камера 32 Мп, стереодинамики и степень защиты IP68 от воды и пыли.