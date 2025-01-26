Смартфон Galaxy A56 5G становится всё ближе к релизу

После недавнего запуска серии смартфонов Galaxy S25, Samsung готовится расширить линейку Galaxy A выпуском Galaxy A56 5G на мировых рынках. Недавние сертификации и записи в базах данных предоставили сведения о предстоящем смартфоне.

Galaxy A56 5G с модельным номером SM-A566E/DS недавно получил сертификацию FCC, показывающую его возможности подключения. Устройство будет поддерживать широкий диапазон сетевых технологий, включая GSM, WCDMA, LTE FDD и 5G. Поддерживаемые диапазоны 5G включают n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77 и 78. Кроме того, смартфон предложит стандарты Bluetooth, NFC, GNSS и Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac/ax).

Сертификация FCC показала Galaxy A56 5G с адаптером EP-TA800, поддерживающим зарядку мощностью 25 Вт. Однако как FCC, так и более ранняя сертификация TENAA подтверждают, что устройство будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон будет оснащён аккумулятором с номинальной ёмкостью 4905 мА·ч.

Кроме вышеупомянутых деталей, ожидается, что Galaxy A56 5G будет работать на процессоре Exynos 1580 в сочетании с конфигурациями памяти и хранилища 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Устройство недавно было замечено в Geekbench. Оно работает на Android 15 с интерфейсом One UI 7.0 от Samsung, в котором ожидаются новейшие функции на основе ИИ.