Пошлины на произведённые TSMC на Тайване чипы в США могут составить 100%

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил намерение ввести пошлины на полупроводниковые чипы, фармацевтические препараты, сталь, алюминий и медь, произведённые за пределами страны, уже «в ближайшем будущем». Выступая перед республиканцами в Палате представителей, Трамп заявил, что введение высоких пошлин на товары, производимые за пределами США, мотивирует производителей вернуть производство в страну. «Единственный способ выйти из этой ситуации — это построить завод здесь, в Америке», — сказал он.

Речь Трампа не содержала дополнительных подробностей о предлагаемых пошлинах. Однако, говоря с журналистами позже, он заявил, что намерен установить «гораздо более высокую» ставку пошлин, чем текущие 2,5%. По словам Трампа, компаниям нужно «стимулирование», чтобы вернуть производство в США, «и этим стимулом будет то, что они не захотят платить 25%, 50% или даже 100% налог».

Трамп также раскритиковал ведущие американские технологические компании — включая Apple, AMD, Broadcom, Nvidia и Qualcomm — за зависимость от тайваньской компании TSMC для импорта чипов. Он выразил уверенность, что введение высоких пошлин заставит эти компании инвестировать в отечественное производство полупроводников. Также он охарактеризовал закон CHIPS как расточительный, утверждая, что компании не должны получать государственное финансирование для строительства своих заводов.

Как отмечают некоторые наблюдатели, строительство фабрик для производства полупроводников — это долгосрочное обязательство, которое часто требует нескольких лет и десятков миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что даже если бы TSMC начала строительство фабрики с возможностью производства чипов на техпроцессе менее 2 нм в США в этом году, она могла бы начать работать только к 2028–2029 годам. Тем временем предложенные высокие пошлины могут значительно увеличить стоимость компьютеров, смартфонов и другой потребительской электроники.

Сторонники пошлин утверждают, что это поможет сократить зависимость от иностранного производства, развивать отечественное производство и создать тысячи рабочих мест как для квалифицированных, так и для неквалифицированных работников.

Также Трамп похвалил достижения Китая в области ИИ, назвав недавние новости о DeepSeek «позитивным» развитием и «активом» для глобального технологического сектора. Он отметил, что если DeepSeek оправдает свои обещания по ускорению обучения ИИ при снижении стоимости, это пойдёт на пользу. Трамп добавил, что успехи Китая в ИИ должны стать «тревожным звоночком» для американских технологических компаний.

Выступления Трампа следуют за его недавней угрозой ввести 25% пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики. Хотя он продолжает утверждать, что высокие пошлины на иностранные товары в интересах Америки, многие экономисты выражают обеспокоенность по поводу возможного долгосрочного ущерба, который такие действия могут причинить экономике США.