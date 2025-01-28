Недопустимое поведение Трампа в соцсетях: мнение американцев

Опрос исследовательской службы YouGov показал, что мнения американцев о поведении Дональда Трампа в социальных сетях разделились: 38% считают его действия неподобающими. Детальное изучение данных выявило, что 17% опрошенных американцев уверены, что его публикации всегда неподобающие, тогда как 21% склоняются к такому мнению большую часть времени.

Интересно, что среди республиканцев поддержка Трампа остаётся высокой, с 65% одобряющих его активность в социальных сетях. Однако среди демократов неприязнь к его стилю коммуникации в социальных медиа достигает 66%. Такое различие в восприятии подчёркивает глубокий идеологический разлом в американском обществе.

Важно отметить, что в январе 2021 года, после публикаций Трампа, которые многие считали способствующими насилию, его аккаунты были заблокированы на нескольких платформах, включая Twitter, TikTok и Snapchat. Это решение было частью более широкой дискуссии о роли социальных сетей в политической жизни и ответственности пользователей, особенно публичных фигур. В 2022 году его аккаунт в Twitter был восстановлен после опроса, проведённого его новым владельцем, Илоном Маском.



