Дональд Трамп анонсировал запуск нового американского проекта в области ИИ, который превзойдет китайский DeepSeek. Он также отметил положительные аспекты китайского достижения в этой сфере.

В СМИ появилась информация о том, что уже на следующей неделе США представят новый проект в области искусственного интеллекта, который, по словам президента Дональда Трампа, превзойдет китайский чат-бот DeepSeek. Эта новость появилась на фоне растущей конкуренции между двумя странами в сфере технологий.

Трамп не стал называть конкретную американскую компанию, которая разрабатывает новый ИИ-продукт, но подчеркнул, что анонс состоится уже на следующей неделе. Он отметил, что сильные стороны китайского проекта не вызывают у него негативных эмоций. "Если это дешевле и эффективнее, то это может принести пользу", — добавил он.

Президент также выразил уверенность в том, что США сохранят свое технологическое лидерство. На вопрос о возможных потерях в этой области он ответил: "Нет, мы будем доминировать во всем". Это заявление сделано на фоне новостей о том, что новая версия DeepSeek показала высокую эффективность и доступность, что привело к колебаниям на фондовых рынках.

Напомним, что новый чат-бот неожиданно для значительной части мирового бизнеса стал угрозой их финансового благополучия. Здесь вы можете узнать о миллиардных потерях самых состоятельных людей на планете, а здесь – про потерю компанией NVIDIA 590 миллиардов долларов всего за одну прошедшую ночь.

Китайская компания, выпустившая DeepSeek, привлекла внимание СМИ после успешного запуска обновленной версии R1 20 января. Сообщается, что разработка чат-бота обошлась китайцам на 90% дешевле, чем аналогичные проекты в США. Это обстоятельство вызывает сомнения у инвесторов в целесообразности вложений в американские технологии.