Часы Galaxy Watch станут более пригодными для детей

У некоторых родителей есть желание, чтобы ребёнок оставался на связи, звонил и отправлял сообщения, даже если он ещё слишком мал для собственного телефона. Samsung объединилась с Google, чтобы найти решение этой проблемы. Так появился новый режим под названием Galaxy Watch для детей.

Он позволяет родителям использовать смарт-часы с поддержкой сотовой связи для связи с ребёнком и отслеживания местоположения без необходимости использования смартфона. Для реализации этой функции потребовалось участие Google, так как Galaxy Watch работают на базе Android-платформы WearOS.

В режиме Kids дети могут использовать Galaxy Watch для звонков и сообщений с проверенными контактами. Родители также могут быть спокойны, отслеживая местоположение ребёнка через GPS. Эта функция в настоящее время доступна в США для абонентов AT&T, Verizon и T-Mobile.

Родители могут использовать приложение Family Link на своём телефоне, чтобы одобрять или блокировать загрузку приложений на часы. Приложение можно заблокировать даже после его установки. Также доступны настройки, которые ограничивают функциональность часов во время школьных занятий, чтобы дети не отвлекались на уроках.

Кроме того, для WearOS были выпущены 20 новых приложений, одобренных учителями. Они доступны в разделе Kids магазина Play Store. Среди них приложения от Barbie, Crayola и Marvel, которые направлены на развитие активности и обучение через интересные и полезные занятия.

Однако владельцам старых смарт-часов повезло меньше. Режим Galaxy Watch для детей доступен только на LTE-версии Galaxy Watch 7.