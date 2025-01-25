Mitsubishi сообщит о решении касательно слияния Nissan и Honda в ближайшие дни

Работа над слиянием автопроизводителей Nissan и Honda продолжается, а вот Mitsubishi планирует остаться независимой. Насколько независимой — предстоит выяснить, поскольку Mitsubishi Outlander использует запчасти Nissan. Это не единственный автомобиль, в котором Mitsubishi получает выгоду от партнёрства.

Nissan и Mitsubishi в настоящее время находятся в автомобильном альянсе с Renault. Статья в японской газете Yomiuri утверждает, что Mitsubishi Motors останется отдельной компанией вне структуры слияния Nissan и Honda. Неясно, что это может означать для брендов или альянса.

Yomiuri сообщила, что Mitsubishi Motors будет отдельной компанией с собственной юридической сущностью на фондовом рынке, не участвуя в предстоящем слиянии. Yomiuri не указала источники информации. В ответ Mitsubishi выпустила заявление, в котором говорится, что решение ещё не принято. Автопроизводитель заявил, что рассматривает варианты.

Генеральный директор компании Тако Като присутствовал на сцене во время объявления о слиянии в декабре и сказал тогда, что решение будет принято до конца января. Доля Nissan составляет 24%, что делает её крупнейшим акционером Mitsubishi.

Из-за этих акций слияние Honda и Nissan не оставит Mitsubishi в стороне, независимо от принятого решения. Годовые продажи Mitsubishi, составляющие около 900 000 автомобилей, — это капля в море по сравнению с 7,2 млн автомобилей, которые продали Honda и Nissan вместе в прошлом году.

Благодаря альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan и Mitsubishi активно делятся платформами, компонентами и прочим. Например, Nissan Rogue и Mitsubishi Outlander очень похожи друг на друга. Однако альянс выглядит шатким с момента ареста генерального директора Карлоса Гона в 2018 году. Все три компании начали продавать свои доли, стремясь сбалансировать владение каждой компанией в других.

Ожидается, что Mitsubishi скоро объявит решение. Объявление, вероятно, будет сделано 3 февраля во время следующей презентации финансовых результатов компании. Если Mitsubishi решит остаться независимой, новая Honda-Nissan всё равно может владеть долей.