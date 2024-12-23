Слиянию японских автопроизводителей Honda и Nissan быть

Японские автомобильные компании Honda, Nissan и Mitsubishi официально подтвердили, что ведут переговоры о возможном объединении между собой под одну совместную холдинговую компанию. Генеральные директора каждой из компаний в понедельник провели совместную пресс-конференцию. На ней они изложили, что означают эти переговоры и чего ожидать в ближайшие годы. Участие Mitsubishi в обсуждении было относительно небольшим, основное внимание было уделено двум другим компаниям. Несмотря на подтверждение, пока слишком рано начинать теоретизировать о следующем GT-R или NSX. Нет гарантий, что слияние вообще состоится.

Honda сталкивается с проблемами, как и любой другой автопроизводитель, но сейчас её финансовое положение стабильное. Рыночная капитализация этой компании значительно выше, чем у других. Mitsubishi уже много лет переживает трудности и вряд ли предложит много чего-либо другим двум компаниям. Nissan занимает промежуточное положение. У неё есть несколько достойных продуктов, но мало тех, которые готовы к будущему на основе электромобилей.

Быть может, слияние больше связано с национальными вопросами, нежели с бизнесом. Бывший генеральный директор Nissan Карлос Гон утверждает, что Nissan находится в «паническом режиме», пишет Bloomberg. Это может свидетельствовать о том, что Honda оказалась под давлением со стороны правительства. Экс-директор также заявил, что слияние скорее является «замаскированным поглощением» со стороны Honda.

Какими бы ни были истинные мотивы, ничего ещё не решено окончательно. Это не первый подобный меморандум о взаимопонимании, подписанный Nissan и Honda. Две компании впервые объявили о совместных обсуждениях 15 марта. Второй меморандум был подписан 1 августа. Оба этих меморандума касались совместной разработки автомобилей, а не планов по слиянию бизнесов.

Если и когда Nissan и Honda объединятся, можно ожидать «совместного использования производственных линий». Это означает, что обе компании стандартизируют платформы автомобилей для различных сегментов. Это должно снизить затраты и ускорить время разработки. Августовский меморандум касался автомобилей следующего поколения с программируемым ПО. Это позволяет рассчитывать на схожесть в интерфейсах будущих автомобилей.

Компании также намерены интегрировать свои финансовые функции продаж для более упорядоченного процесса. Их объединённая покупательная способность, как ожидается, ещё больше снизит затраты. Honda и Nissan планируют создать фонд, целью которого будет привлечение лучших кадров и лучших инженеров, особенно в области электризации. Естественно, это предполагает, что между продуктами, продаваемыми каждой маркой, будет некоторое сходство. Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе признаёт, что это может стать проблемой, «но только сегодня».

Он отмечает, что темпы прогресса в автомобильной отрасли высоки, и что это потенциальное слияние не вступит в силу до конца десятилетия. К тому времени любые пересекающиеся модели будут готовы к серьёзным обновлениям или к снятию с производства. После чего каждая компания сможет пересмотреть свой модельный ряд и решить, что стоит сохранить, а что следует убрать.

Все карты в руках у Honda. Хотя эта потенциальная совместная холдинговая компания (планируемая для выхода на биржу в августе 2026 года) будет материнской компанией как для Honda, так и для Nissan, Honda будет назначать «большинство внутренних и внешних директоров», а также выберет президента и директора или исполнительного директора нового предприятия.

Пресс-релиз Honda отмечает, что необходимо получить одобрения акционеров и регуляторов. А также то, что эти переговоры о слиянии «основываются на предположении, что будут проведены серьёзные действия по восстановлению Nissan». Эти действия описаны в общем виде как создание «более стройного, устойчивого бизнеса, способного быстро адаптироваться к изменениям на рынке». Колебания Nissan по поводу гибридов считаются серьёзной ошибкой. Хотя совместное предприятие будет сосредоточено на дальнейшем развитии мягких гибридов, подключаемых гибридов, полностью электрических и чисто бензиновых автомобилей, Nissan некоторое время будет работать самостоятельно. Honda и General Motors продолжат работать вместе, а Nissan будет продолжать сотрудничество с Renault.

Все три автопроизводителя подчёркивают, что сейчас только ранняя фаза. Если всё пойдёт по плану, «прогресс станет видимым» чуть раньше 2030 года. Это означает, что совместно разработанные автомобили появятся на рынке только в конце этого десятилетия или в начале следующего.