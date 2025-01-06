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Mitsubishi обогнала Toyota по росту продаж в США в 2024 году среди японских автопроизводителей
Большинство японских компаний нарастили продажи своих автомобилей

Названы окончательные результаты продаж автомобилей в США за 2024 год — по крайней мере, для всех японских автопроизводителей. Это Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Subaru и Mazda. Исключая их премиальные бренды, все японские автокомпании за прошлый год увеличили продажи по сравнению с 2023 годом. Особенно отличилась Mitsubishi, продемонстрировавшая впечатляющий рост на 25,77 %, хотя компания продала меньше всего автомобилей в 2024 году. Это стало возможным благодаря сильным продажам кроссовера Outlander, даже с учётом выхода обновлённой версии в этом году.

Три самых продаваемых японских автопроизводителя в США — Toyota, Honda и Nissan. Несмотря на это, Mitsubishi обошла Toyota по годовому росту продаж. Последняя увеличила показатели лишь на 3 %. Mazda и Honda также показали значительные результаты по сравнению с прошлым годом, увеличив продажи на 16 % и 11,1 % соответственно. Тем временем Nissan продемонстрировала достойный рост на 3,8 %, несмотря на текущий глобальный управленческий кризис и предстоящее слияние с Honda.

Три крупнейших японских автопроизводителя и Mitsubishi разделяют общую тенденцию — их автомобили сохранили популярность в 2024 году. Единственными исключениями у Toyota стали Mirai и Supra. Camry, признанный «Автомобилем года 2025» по версии портала CarBuzz, лидировал по продажам. Падение популярности Honda Accord компенсировалось успехом модели Civic. Доступные модели Nissan, такие как Versa и Sentra, стали сильными игроками в своём сегменте, продемонстрировав двузначный рост продаж. Несмотря на то, что модель Mirage, возможно, скоро будет снята с производства, Mitsubishi продала в 2024 году более чем в два раза больше хэтчбеков, чем в 2023 году (29 766 против 13 219 соответственно).

Для Mazda и Subaru ситуация не такая радужная. Все модели Subaru показали спад продаж. Наибольшее снижение продемонстрировали BRZ, Legacy и WRX. Mazda3, как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек, продавалась хорошо, но MX-5 Miata, включая модели с мягкой крышей и RF, сократила продажи на 9,7 %. Удастся ли исправить эту ситуацию с выходом юбилейной 35th Anniversary Edition в этом году, неизвестно.

Все японские автопроизводители продемонстрировали сильные результаты продаж электрифицированных (гибридных и полностью электрических) моделей в США. Toyota лидировала в этом сегменте, продав 883 426 электрифицированных моделей, что на 55,1 % больше по сравнению с предыдущим годом. Значительный вклад внесли гибридные версии RAV4 и Prius. В рамках празднования своего 25-летия Honda реализовала 349 020 электрифицированных автомобилей, что на 10,6 % больше, чем годом ранее. Mazda добавила гибридную модель CX-50, что подтвердило намерение компании перейти на гибридные технологии в США. Subaru пока не представила гибридную модель, но это изменится в этом году.

Даже полностью электрические японские автомобили набирают популярность в США. Toyota продала почти в два раза больше bZ4X в 2024 году по сравнению с прошлым годом (18 570 против 9 329) на фоне предстоящего снижения цен. Honda реализовала в общей сложности 33 017 единиц модели Prologue. Nissan LEAF и Ariya также стали более популярными в 2024 году, увеличив продажи как минимум на 47 %. Даже Subaru Solterra, которая в этом году получит значительное снижение цены, показала положительные результаты в 2024 году, продав 12 447 единиц.

#автомобили #toyota #honda #nissan #mitsubishi #mazda #subaru
Источник: carbuzz.com
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