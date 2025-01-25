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Программа бесплатных игр появится в магазине Epic Games Store на Android
Epic считает, что Google по-прежнему сдерживает развитие Epic Games Store

Компания Epic вывела популярный магазин Epic Games Store на Android и iOS в Европейском Союзе. Теперь мобильная версия магазина получает функции из версии для настольных ПК. Компания объявила об изменениях 24 января, в том числе о добавлении программы бесплатных игр на мобильные устройства. Изначально пользователи Epic Games Store будут получать одну бесплатную игру в месяц, а позже в этом году магазин начнёт предлагать бесплатные игры каждую неделю.

Пользователи могут забрать первую игру, Dungeon of the Endless: Apogee, с 24 января по 20 февраля. Ещё одна игра на подходе — Bloons TD 6. Эти сторонние игры присоединились к собственным предложениям Epic, таким как Fortnite и Rocket League, которые уже доступны в мобильной версии Epic Games Store. Пытаясь развить свой магазин, компания добавляет 17 сторонних игр для Android и 15 для iOS.

Epic утверждает, что более половины случаев установки Epic Games Store на Android или iOS заканчиваются неудачей из-за системных подсказок, которые Epic называет «экранами запугивания». Компания сообщает, что для установки Epic Games Store на Android нужно пройти 12 шагов. По данным компании, на мобильных устройствах было установлено 29 млн копий Epic Games Store. Это меньше цели Epic в 100 млн до конца 2024 года. Компания утверждает, что препоны со стороны Apple и Google — ключевая причина того, почему было так мало установок.

Помимо новых мобильных игр, Epic добавила возможность постоянного входа в аккаунт и автоматическую функциональность на мобильных устройствах. Все эти новшества можно опробовать уже сейчас.

#игры #epic
Источник: androidcentral.com
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