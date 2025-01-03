Hell Let Loose - это тактический шутер о Второй мировой войне с упором на командные сражения и реалистичные карты.

Epic Games Store представил свою новую бесплатную игру. Как предсказывала MeguminShiro до официального анонса, это Hell Let Loose – амбициозная игра класса ААА с множеством сложных элементов. Обычно она продается за 49,99 долларов, однако сейчас у пользователей есть возможность забрать её совершенно бесплатно.

В отличие от предыдущих праздничных предложений, эта акция продлится дольше обычного. Hell Let Loose можно добавить в свою библиотеку с сегодняшнего дня вплоть до 16:00 UTC 9 января. Затем игра уступит место новому бесплатному предложению в рамках традиционной еженедельной раздачи.

Hell Let Loose — это тактический шутер от первого лица, погружающий игроков в атмосферу Второй мировой войны. Основное внимание уделяется масштабным многопользовательским битвам, где две команды по 50 человек ведут ожесточённые схватки друг с другом.

Игра предлагает несколько режимов, каждый из которых привносит уникальные игровые ощущения и требует различных тактических подходов для победы. Игроки могут выбирать роли в команде, соответствующие их предпочтениям и стилю игры.

Особенностью Hell Let Loose является акцент на командное взаимодействие, а не индивидуальные достижения. Успех зависит от слаженной работы и эффективного общения внутри команды. Карты игры отличаются высокой степенью реалистичности и воспроизводят знаменитые сражения Второй мировой войны на Североафриканском, Западном и Восточном фронтах.