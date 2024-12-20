Последний двигатель Volkswagen VR6 выпустили 12 декабря

В истории автопроизводителя Volkswagen наступает конец необычной эпохи. VR6 — странный сверхузкий двигатель V6 компании, разработанный для установки там, где не хватало места для традиционного двигателя, — был основным элементом модельного ряда автопроизводителя на протяжении 34 лет. Теперь это в прошлом. Последний двигатель VR6 был собран 12 декабря. Его заменили более мощные и, вероятно, более экономичные, но менее интересные турбированные четырёхцилиндровые двигатели, такие как тот, что используется в нынешнем Golf R.

Менеджер по коммуникациям Volkswagen Андреас Шляйт сообщил эту новость в посте на LinkedIn. Он вспомнил, как впервые увидел двигатель VR6, когда Golf с VR6 дебютировал на Женевском автосалоне в 1991 году. Последние применения двигателя были в версиях Volkswagen Talagon, крупнейшего внедорожника VW, и Audi A6, продающегося в Китае.

Немецкий автопроизводитель начал разрабатывать дизайн VR6 в конце 1970-х. Потребовалось более десяти лет, чтобы довести его до производства. Volkswagen нуждался в двигателе, который бы удовлетворял запросы американцев, жаждущих мощности, но автомобили компании были рассчитаны на четырёхцилиндровые двигатели.

Решением стал узкоугольный V6. В то время как у обычного V6 угол между блоками цилиндров составляет 60 градусов, у VR6 этот угол был всего 15. К тому же Volkswagen удалось использовать одну головку блока цилиндров вместо двух.

Странное название произошло от необычного дизайна. V означала V-образный двигатель, как у любого другого V6, но R означала I. Англоязычные называют двигатели с цилиндрами в ряд inline engines. Немцы называют их reihenmotor. Переводя, VR6 означает «линейный V6».

2,8-литровые версии двигателя были запущены в Volkswagen Passat и Corrado в 1991 году. 172-сильная версия использовалась в большинстве автомобилей, отправленных в Северную Америку. Полноприводные Passat оснащались 2,9-литровой версией мощностью 188 л.с.

В 1997 году Volkswagen заполнил один из цилиндров, создав VR5. Этот очень необычный двигатель появился в то время, когда группа VW также работала над двигателями W, поэтому он, возможно, не казался столь странным на тот момент.

Со временем VR6 увеличивал объём, в конечном итоге достигнув 3,6 литра. Угол между блоками цилиндров также стал ещё меньше, сократившись до 10,6 градуса. Первый VR6 выдавал 172 л.с., а последние версии развивали мощность до 295 л.с.

Некоторые из наиболее примечательных применений VR6 включали Mk3 Golf и 237-сильную версию в MkIV Golf R32. Двигатель использовался не только в автомобилях VW. Версии VR6 применялись в нескольких моделях Audi и даже в Porsche Cayenne на протяжении нескольких лет.

Сегодня большинство моделей, которые могли бы иметь VR6, используют турбированный четырёхцилиндровый двигатель EA888. Эти двигатели развивают мощность до 316 л.с. (в VW Golf R). Несмотря на их значительную мощность, они никогда не будут обладать уникальным звучанием или ощущениями от VR6, которому даже мощные двигатели W от VW обязаны своим существованием.