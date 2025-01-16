Tesla Model Y Juniper пока будут выпускать за пределами США

Tesla Model Y Juniper поступает в производство во многих местах, кроме домашнего рынка. После дебюта в Китае на прошлой неделе сотрудники завода компании в Германии получили сообщение о том, что стартует производство обновлённой Model Y. В Китае Tesla получила 50000 предзаказов на Juniper, первые поставки ожидаются примерно через три месяца.

Хотя обновлённый электромобиль пока не появился на местных сайтах, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что 13 января сотрудникам было объявлено о начале производства Model Y Juniper. Tesla подтвердила эту информацию, и производство на заводе Gigafactory Berlin-Brandenburg началось. Европейское подразделение Tesla ещё не открыло приём заказов на Model Y Juniper. Производство здесь делает очевидным, что жители континента смогут приобрести его уже к лету.

В течение суток после появления на китайском сайте обновлённая Model Y собрала более 50000 заказов. Согласно данным одного из местных изданий, представитель Tesla заявил, что получил 300 запросов на Model Y Juniper. Это значительно больше, чем на модель 2024 года, которая также продавалась по существенно сниженной цене. Model Y остаётся самым продаваемым продуктом Tesla в Китае: в 2024 году было продано более 480000 автомобилей. Это стало возможным благодаря локальному производству, что снижает издержки и убирает тарифы.

Tesla пока не подтвердила сроки выпуска Model Y 2026 года в Северной Америке. Этот автомобиль столь же важен для компании на домашнем рынке, как и в других регионах. Учитывая быстрые темпы глобального производства, можно предположить, что версия Juniper для США будет представлена в течение следующих двух недель, а поступление в продажу ожидается в мае или июне. Быстрый выход Model Y Juniper на американские дороги лишь усилит впечатляющий успех компании. Несмотря на то, что Tesla производит исключительно электромобили, она продала в 2024 году в США больше автомобилей, чем Audi, которая предлагает гораздо более широкий ассортимент продукции.

Когда Juniper поступит на рынок, можно ожидать множество тех же улучшений, которые Tesla внедрила в Model 3 Highland для 2024 года. Это включает в себя усиленную шумоизоляцию, улучшенные материалы интерьера для повышения качества кабины, уменьшенные зазоры между панелями, что улучшает качество и аэродинамику, а также обновлённый программный пакет, который стал проще в использовании.

Gigafactory Berlin-Brandenburg стала первым производственным объектом Tesla в Европе. В настоящее время здесь производятся батарейные ячейки, каркасы сидений, силовые агрегаты, литые элементы, а также осуществляется финальная сборка Model Y, но не других автомобилей. Учитывая относительно ограниченный ассортимент продукции завода, неудивительно, что он получил приоритет в производстве Juniper. Berlin-Brandenburg присоединяется к Gigafactory Shanghai как основной зарубежный производственный объект Tesla, хотя китайский завод также выпускает седан Model 3.

В США Tesla производит всю свою автомобильную линейку на первоначальном заводе во Фримонте, Калифорния. Gigafactory в Остине выпускает популярную Model Y и Cybertruck. У компании также есть Gigafactory в Неваде и Нью-Йорке, где производятся Tesla Semi, система домашнего энергосбережения Powerwall, солнечные панели Solar Roof и компоненты для высоковольтных станций Supercharger.