Tesla Model Y готовится поступить в продажу

Обновлённая Tesla Model Y под кодовым названием Juniper была почти полностью рассекречена. После этого производитель полностью представил электрический кроссовер на своём сайте для потребителей в Китае. Скорее всего, Juniper появится в США в течение нескольких месяцев. Как и её «сестра» Model 3 Highland, Model Y Juniper переняла внешний вид одного из других продуктов компании – в данном случае Cybertruck и Robotaxi.

Juniper заимствует острые, угловатые передние световые элементы Cybertruck. Пока неясно, расположены ли фары в нижних кожухах бампера, как у пикапа. Затемнённые вставки задних фонарей придают Model Y обновлённый задний вид. Этим автомобиль немного напоминает Toyota Prius. Интересной деталью является световая полоса LED на всю ширину, которая освещает металл двери багажника сверху, а не направлена вперёд.

Кто-то считает, что большинство изменений не совсем логично смотрятся на фоне неизменного куполообразного профиля Model Y. Острая передняя часть и чёткие линии капота плохо сочетаются с округлой формой, особенно учитывая, что Juniper сохраняет аэродинамические колпаки на колёсах, а не «лунные диски» Cybertruck. Хочется верить, что качество сборки доработанного кроссовера улучшено, как и у Model 3 Highland.

Салон Tesla Model Y Juniper практически не изменился, согласно конфигуратору на китайском сайте производителя. По-прежнему имеется центральный 15,4-дюймовый дисплей мультимедиа на минималистичной приборной панели. Интерьер доступен в чёрной или белой цветовой гамме. Панели дверей слегка переработаны, чтобы элементы отделки обрамляли водителя и переднего пассажира чуть более органично, но в остальном интерьер выглядит очень похоже.

Tesla добавила 8-дюймовый сенсорный экран сзади, установленный на центральной консоли, с возможностью играть в игры в стиле Mario Kart. Задние пассажиры могут выбрать любимую Tesla и участвовать в гонках на мультяшной трассе. Ещё компания добавила шумо- и термоизоляцию для устранения известных проблем Model Y с NVH (шум, вибрации и жёсткость).

Tesla Model Y Juniper уже доступна для заказа в Китае в двух вариантах: Launch Series RWD и Launch Series Dual-Motor. Первый имеет запас хода 558 км по китайскому циклу испытаний лёгких автомобилей (CLTC), а второй – 661 км.

В Китае Model Y Juniper стартует с отметки 263500 юаней, что эквивалентно примерно $35000. Такая цена будет на $7000 ниже текущей стоимости Model Y.