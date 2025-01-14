Tesla отзывает почти 240 тысяч электромобилей

Если Tesla в новом году хотела сократить количество отзываемых автомобилей, начало оказалось неудачным. Нет ещё середины января, а уже объявлен масштабный отзыв. 239 382 автомобиля моделей Model 3, Model S, Model X и Model Y были отозваны из-за проблем с камерой заднего вида. Если подобная динамика сохранится, компания имеет все шансы снова стать лидером по количеству отзываемых автомобилей среди автопроизводителей.

Отозваны входят Model X и Model Y 2023–2025 модельных годов, а также Model 3 и Model S 2024–2025 годов. Согласно документации NHTSA, проблема заключалась в программном обеспечении автомобиля, которое могло допускать обратный ток и короткое замыкание в компьютере, управляющем камерой заднего вида, что приводило к её отключению. Хотя проблема не похожа на предыдущие, это очередной случай, когда программное обеспечение Tesla вызывает неисправности в камерах заднего вида. Отсутствие камеры заднего вида может снизить видимость и потенциально привести к столкновению.

Есть и хорошие новости. Сообщений о пострадавших или авариях из-за этой неисправности не поступало. Отзыв предполагает только обновление программного обеспечения по воздуху, поэтому владельцам в большинстве случаев не придётся записываться в сервисный центр или вызывать техника. Однако некоторым придётся посетить сервисный центр Tesla для замены компьютера, которая будет выполнена бесплатно.

В прошлом году Tesla отозвала 5,1 млн автомобилей, обогнав Stellantis с 4,7 млн и Ford с 4,4 млн. Один из крупнейших отзывов был связан с программным обеспечением, которое некорректно определяло, закрыт ли капот автомобиля. Это затронуло более 1,8 млн автомобилей. Лидером по числу отзывов по разным причинам стал Cybertruck. Он фигурировал в семи из них, три из которых были исправлены с помощью обновлений по воздуху.

Оставшиеся четыре потребовали физических исправлений. Среди них были неисправная педаль акселератора, мотор стеклоочистителя, который мог выйти из строя, и облицовка багажника, которая могла отвалиться из-за плохого нанесения клея. Более серьёзной была проблема с силовыми инверторами, которые могли выйти из строя и привести к потере тяговой мощности автомобиля. Ни одного ДТП, связанного с этими отзывами, зафиксировано не было.