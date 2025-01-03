Tesla выпустила за год чуть меньше 1,8 млн электромобилей

Акции Tesla в последние недели росли, чему способствовали повышенные ожидания более благоприятной регуляторной среды в области автономного вождения. Ожидается, что Илон Маск сможет использовать своё значительное влияние в новой администрации Трампа для продвижения политики в интересах Tesla. Одновременно Маск активно продвигает перспективы создания разработанного Tesla гуманоидного робота Optimus. Однако основной автомобильный бизнес компании сталкивается с трудностями, хотя их масштаб уменьшается.

Согласно консенсусной оценке, составленной отделом по работе с инвесторами Tesla, аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания в четвёртом квартале 2024 года поставит 506 763 автомобиля. В то же время, по данным Bloomberg, средняя оценка аналитиков составляет около 512 000 автомобилей.

При оглашении финансовых результатов за третий квартал в октябре Tesla заявила, что ожидает «незначительного роста поставок автомобилей в 2024 году». Tesla необходимо было поставить 516 344 автомобиля в четвёртом квартале, чтобы достичь общего объёма поставок 2023 года в размере 1,81 млн автомобилей.

Теперь Tesla сообщила, что в четвёртом квартале она поставила 495 570 автомобилей при уровне производства 459 445 единиц. Tesla поставила 462 890 автомобилей в третьем квартале при уровне производства 469 796 единиц.

Tesla поставила 471 930 автомобилей Model 3/Y и 23 640 других моделей, включая Cybertruck. За весь год Tesla поставила 1 789 226 электромобилей, не достигнув заявленной цели — превзойти общий объём поставок 2023 года в 1,81 млн автомобилей.

На конец третьего квартала показатель Tesla «Дни запасов готовой продукции» (он же глобальные дни поставок запасов автомобилей) составил 19, исходя из уровня запасов в 113 455 единиц и среднего ежедневного объёма поставок в 6 171,867 автомобиля (предполагая 75 рабочих дней в квартале). Для четвёртого квартала этот показатель снизился до 11,7 дня, исходя из нового уровня запасов в 77 330 единиц и среднего ежедневного объёма поставок в 6 607,6 автомобиля.

В 2025 году успех основного автомобильного бизнеса Tesla будет во многом зависеть от ожидаемой отмены федерального налогового кредита на электромобили в размере $7 500, а также от приёма долгожданного хэтчбека Model Q.