Стараниями Samsung быстрая беспроводная зарядка станет более распространённой

Samsung представила новый чип для беспроводной зарядки для смартфонов, который поддерживает стандарт Qi2 и значительно более высокие скорости зарядки — до 50 Вт.

Презентация чипа состоялась на CES 2025 на прошлой неделе. Новый чип для беспроводной зарядки S2MIW06, являющийся интегрированной схемой управления питанием (PMIC), специально разработан для улучшения процесса беспроводной зарядки в устройствах. Основным преимуществом у него является поддержка мощности зарядки до 50 Вт. Это значительно выше, чем у некоторых аналогичных чипов. Теоретически это может привести к более широкому распространению быстрой беспроводной зарядки. На данный момент такую скорость используют лишь такие бренды, как Oppo, Xiaomi и OnePlus.

Чип поддерживает стандарт Qi 2.2, релиз которого состоится в этом году. Samsung System LSI присоединилась к WPC в 2023 году и заявляет, что активно участвует в разработке обновлённого стандарта.

Новый чип поддерживает все актуальные профили стандарта Qi, включая Baseline Power Profile, который используется чаще всего, Extended Power Profile, увеличивающий мощность до 15 Вт, и Magnetic Power Profile, который был представлен с Qi2 и использует магниты для улучшения выравнивания и увеличения скорости зарядки до 25 Вт.

Вряд ли этот чип будет доступен в смартфонах серии Galaxy S25. Зато он подготовит почву для получения будущими устройствами Galaxy значительного обновления беспроводной зарядки.