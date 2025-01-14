На рынке смарт-часов Samsung пока занимает четвёртое место

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала анализ поставок носимых устройств на запястье по всему миру за первый, второй и третий кварталы 2024 года. Samsung выпустила 11,5 млн фитнес-браслетов и умных часов, что дало долю рынка в 8,3%. Это на 2,2 млн больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда доля составляла 6,6%.

Последняя линейка часов Samsung включает три модели: Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch FE, которые охватывают все ценовые категории. Ещё есть самые дешёвые Galaxy Fit 3, которые помогли Samsung продать больше носимых устройств в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Ранее это было невозможно, так как Samsung выпускала только две модели, обе в средней ценовой категории. В результате желающие купить модели подороже или подешевле не имели выбора среди предложений Samsung.

Сейчас компания находится на четвёртом месте по общему числу поставок. Xiaomi занимает третье место с 20,5 млн поставок, Apple — второе место с 22,5 млн, а Huawei лидирует с 23,6 млн.