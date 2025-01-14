Кольца Samsung Galaxy Ring поступают в продажу в новых странах

Samsung в прошлом году вышла на новый для себя рынок, выпустив смарт-кольца Galaxy Ring. Хотя устройство было благосклонно принято технологическим сообществом благодаря компактному размеру и функциям для здоровья, не все смогли найти подходящие для своих пальцев размеры. Вскоре после выхода оригинального кольца производитель начал работать над следующим поколением устройства, а также рассматривать возможность добавления новых размеров к первому для охвата более широкой аудитории. Анонс может состояться на мероприятии Galaxy Unpacked.

С момента появления слухов о добавлении двух новых размеров к Galaxy Ring прошло некоторое время. Теперь компания объявила, что добавит размеры 14 и 15, которые станут доступны для покупки с 22 января. Samsung работает не только над расширением доступности своего умного кольца, но и над добавлением более продвинутых функций для сна и здоровья.

Отныне Samsung будет предлагать Galaxy Ring в размерах от 5 до 15. Полный ассортимент размеров станет доступен на новых рынках, всего в 53 странах. Хотя информация о других деталях, таких как вес кольца и время работы батареи, не сообщается, предполагается, что время работы батареи у более крупных размеров может быть дольше, чем у остальных.

Кольцо Galaxy Ring было выпущено в июле прошлого года. С тех пор Samsung расширила доступность носимого устройства до 38 рынков, включая Австралию, Канаду, Китай, Финляндию, Мексику, Таиланд и Турцию, среди прочих. Обещанное добавление ещё 16 рынков обеспечит более широкую пользовательскую базу.

Ещё Samsung обновляет приложение Samsung Health, добавляя более продвинутые функции для здоровья сна, которые призваны обеспечивать качественный ночной отдых. Среди новых функций: рекомендации по времени сна, трекер осознанности и отчёт об окружающей среде для сна.