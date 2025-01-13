Counterpoint опубликовала очередную статистику рынка смартфонов

Компания Samsung умеет регулярно обгонять Apple на мировом рынке смартфонов, даже в те годы, когда её доля на рынке уменьшается. Так случилось и в минувшем году, когда рыночная доля Samsung снизилась на 1% из-за конкуренции со стороны китайских производителей.

Тем не менее Samsung завершила год лидером с долей в 19%. Это означает, что из всех проданных в мире смартфонов почти каждый пятый был произведён компанией Samsung. Доля Samsung немного снизилась по сравнению с 20% в 2023 году.

Это следует из последней статистики от компании Counterpoint. Как всегда, Apple заняла второе место с долей 18%. Её доля также снизилась на 1% по сравнению с предыдущим годом. В то же время Xiaomi увеличила свою рыночную долю на 1%, достигнув 14%. Xiaomi демонстрирует рост последние два года, главным образом благодаря успеху на развивающихся рынках.

Замыкают топ-5 Oppo и Vivo, которые заняли четвёртое и пятое места соответственно, с долей рынка в 8% каждая. Такое доминирование китайских производителей на мировом рынке означает, что Samsung и Apple остаются единственными некитайскими брендами в этом списке.

Доля Samsung в значительной степени сохранялась благодаря успеху Galaxy S24 и продолжающемуся спросу на серию Galaxy A. Galaxy S24 стал первым устройством, представившим Galaxy AI широкой аудитории, и получил положительный отклик от покупателей.

Хотя серия iPhone 16 от Apple принесла Apple Intelligence, эти функции практически не использовались в Китае. Это снизило спрос на устройство в одном из самых прибыльных рынков компании.

У Samsung на этот год отличные перспективы. На следующей неделе компания представит серию Galaxy S25 с несколькими новыми функциями Galaxy AI и другими улучшениями. Это обеспечит хороший старт для роста в 2025 году.