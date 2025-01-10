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Galaxy S25 Slim в Geekbench показал самые низкие результаты среди всех моделей S25
Скорость Galaxy S25 Slim не порадует потенциальных покупателей

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim появился в Geekbench, что наводит на мысль о том, что этот аппарат может быть представлен на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 22 января. Компания пока хранит молчание на этот счёт. Тем не менее, данные из бенчмарка дают несколько подсказок о том, что может предложить устройство.

Samsung Galaxy S25 Slim (номер модели SM-S937U) появился в Geekbench с системной платой с кодовым именем sun. Это заставляет предположить наличие в устройстве чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Остальные три модели почти точно будут работать на этом же процессоре.

Согласно данным, этот чип предлагает шестиядерную конфигурацию с частотой 3,53 ГГц и два высокопроизводительных ядра с частотой 4,47 ГГц. Оснащённый 12 ГБ оперативной памяти, аппарат набирает 3 005 баллов в одноядерном тесте и 6 945 баллов в многоядерном тесте соответственно.

Эти показатели производительности не столь впечатляющие для Snapdragon 8 Elite, возможно, из-за консервативного подхода к производительности. Другие модели Galaxy S25 уже неоднократно появлялись на платформе для тестирования. Базовая модель Galaxy S25 набрала 9 355 баллов в многоядерном тесте и аналогичные 2 986 баллов в одноядерном. Модель Ultra показала ещё более высокие результаты — 3 148 баллов в одноядерном тесте и впечатляющие 10 236 баллов в многоядерном.

Сообщается, что Galaxy S25 Slim будет поставляться с Android 15, вероятно, с оболочкой One UI 7.

В течение нескольких месяцев про Galaxy S25 Slim появлялись слухи и утечки. Новое приглашение на мероприятие Galaxy Unpacked только подогрело интерес: на изображении видны четыре угла. Многие считают, что Galaxy S25 Slim анонсируют вместе с остальными моделями.

Более ранние слухи указывали на запуск Galaxy S25 Slim во втором квартале 2025 года. Samsung может позиционировать Galaxy S25 Slim как прямого конкурента предстоящему iPhone 17 Air, который также ориентирован на тонкий и лёгкий дизайн.

#смартфоны #samsung
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