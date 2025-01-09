Появляются всё новые слухи про характеристики серии Galaxy S25

Процессор Snapdragon 8 Elite, который должен войти в состав глобальной версии смартфонов серии Galaxy S25, является одним из лучших чипов этого года. Однако, чтобы контролировать его, Samsung может потребоваться использовать более эффективную систему охлаждения, чем у серии Galaxy S24.

По данным инсайдера Ахмеда Квайдера, все три смартфона серии Galaxy S25 будут использовать чип Snapdragon 8 Elite. Более того, обещано, что телефоны получат улучшенные системы охлаждения для поддержания температуры в пределах нормы.

Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут иметь систему охлаждения на 10% более эффективную. Galaxy S25 Ultra, как сообщается, получит на 42% более эффективный механизм охлаждения. Все три скорее всего будут использовать систему с испарительной камерой.

Инсайдер утверждает, что выделяющееся из чипа Snapdragon тепло будет распределяться по всему телефону. Это не новость, так как флагманы Galaxy предыдущего поколения использовали аналогичный механизм. Например, Galaxy S24 имел испарительную камеру, которая была на 90% больше, чем у Galaxy S23 Ultra.

Последний флагманский чип Qualcomm имеет на 38% более быстрый CPU, на 34% более мощный GPU и на 43% более быстрый нейропроцессор. Инсайдер также сообщил, что все телефоны серии Galaxy S25 будут иметь минимум 12 ГБ оперативной памяти, что на 50% больше по сравнению с базовой версией Galaxy S25.