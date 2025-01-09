Первое в этом году обновление системы безопасности Android начало поступать на телефоны Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Южной Корее и США.

Всего через день после того, как Google выпустила обновление Android за январь 2025 года, компания Samsung уже начала распространять новейший патч безопасности Android на лучшие телефоны в своем каталоге, и первыми устройствами, получившими его, стали ее последние флагманы - Samsung Galaxy S24.

Как подтверждает специализированное издание SamMobile, корейский гигант начал выпускать январское обновление Android 2025 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Южной Корее и некоторых заблокированных оператором вариантах в США. Хорошая новость заключается в том, что это новое обновление безопасности распространяется как на модели, которые уже обновились до One UI 7.0 с Android 15, так и на те, которые все еще работают на Android 14 и One UI 6.1.

Новое обновление программного обеспечения было выпущено для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в вышеупомянутых регионах с версией прошивки, заканчивающейся на AXL1 или AXL2, и включает январский патч безопасности 2025, который устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с конфиденциальностью и безопасностью.

Из них 29 представляют угрозу для операционной системы Android, а остальные 22 затрагивают только устройства Samsung Galaxy.

Когда обновление безопасности будет распространено на Galaxy S24 в остальном мире, что должно произойти в течение следующих нескольких недель, вы можете проверить, пришло ли оно на ваш смартфон, зайдя в панель «Настройки» и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Как только оно будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», и One UI позаботится об обновлении вашего устройства.