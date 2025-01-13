Марк Гурман рассказал про следующие смарт-часы Apple

Согласно сведениям от Марка Гурмана из Bloomberg, в этом году компания Apple собирается начать продажи новых часов Watch SE. Также она ведёт работу над моделями Watch Series 11 и Ultra 3. Судя по этим сведениям, год для компании на рынке смарт-часов будет важным.

Гурман не поделился подробной информацией. По его словам, часы получат «новый дизайн».

Apple выпустила Watch SE в 2020 году со сходством дизайна с Watch Series 4 2018 года. Теперь может быть позаимствован внешний вид Watch Series 7 2021 года, или же он может быть полностью оригинальным.

Прежде Гурман утверждал, что компания может использовать корпус из пластика. В таком случае могут быть предложены разнообразные цветовые варианты.

Более дорогие Apple Watch наверняка не получат изменений внешности. Аналитик утверждает, что «будут примерно такими же». Из этого не следует, что новинок не будет совсем.

В Watch Ultra 3 ждут спутниковой связи и 5G RedCap. Также Apple может предложить обнаружение высокого кровяного давления как в двух основных сериях своих часов. Однако показатели давления не будут конкретными. Вместо этого будут выдаваться предупреждения о возможных проблемах.

Измерение давление по принципу действия похоже на измерение апноэ сна. Оно не назовёт определённые значения, вроде диастолического или систолического давление, но будет информировать пользователя о возможной гипертонии.

Раньше ждали, что измерение давления появится в Watch Series 10. В итоге её запуск был отложен из-за тонкого дизайна корпуса.

Инсайдер также упоминает, что компания работает над сервисом ИИ-тренера и новым приложением для здоровья, хотя сроки пока не ясны. Эти дополнения, вероятно, будут совпадать с запуском AirPods с функцией измерения частоты сердечных сокращений.

Если все эти слухи подтвердятся, Apple обновит все модели Apple Watch одновременно, чего компания не делала с 2022 года. Тогда она представила Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra.