Очередная утечка рассказывает про смартфон iPhone 16e

Несколько источников утверждают, что Apple в этом году собирается представить смартфон iPhone SE следующего поколения. Недавние слухи предполагают, что компания может отказаться от названия SE и переименовать устройство в iPhone 16e. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост на Weibo, где сообщил о связанных с этим устройством материалах и ключевых характеристиках.

iPhone 16e якобы обладает экраном FHD+ LTPS OLED 6,06 дюйма с частотой 60 Гц и вырезом. Это придаёт устройству знакомый, но современный вид. Металлическая рамка с прямыми углами напоминает последние модели iPhone. Аппарат похож на iPhone 14, имея солидный и утончённый внешний вид.

Внутри находится процессор Apple A18 Bionic, обеспечивающий отличную производительность. Смартфон получит защиту Face ID для безопасной разблокировки и аутентификации, что указывает на отказ от кнопки Home. Для съёмки iPhone 16e получит одну заднюю камеру. Кроме того, устройство будет водонепроницаемым.

Ещё один источник, Smart Pikachu, сообщил, что iPhone 16e будет использовать собственный модем Apple, что избавит от зависимости от поставщиков вроде Qualcomm. Ожидается, что смартфон будет выпущен в первой половине года. Дебют iPhone 16e может состояться в марте.

Эта модель предназначена для пользователей, которые хотят получить доступ к экосистеме Apple дешевле, не жертвуя важными функциями. Благодаря множеству элементов, заимствованных у iPhone 14, iPhone SE4/16e стремится сбалансировать доступность и функциональность. Согласно имеющимся сведениям, iPhone 16e будет производиться в Индии.