Утечка рассказала об отсутствии изменений в камерах iPhone 17 Pro

Согласно имеющейся информации, компания Apple готовится изменить дизайн задней панели в своей серии смартфонов iPhone 17. У аппарата будет прямоугольный выступ для камеры вместо нынешнего квадратного, который используется уже много поколений.

Утечка сведений о корпусе iPhone 17 Pro от представителей цепочки поставок даёт представление о дизайне в стиле Pixel. Несмотря на смену дизайна, камеры сами по себе могут кого-то разочаровать.

Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Apple сохранит те же камеры, что и в iPhone 16 Pro. Это три задние камеры: основная 48 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп и телеобъектив-перископ 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Также сообщается, что и основная камера, и телеобъектив продолжат использовать комбинацию стеклянных и пластиковых элементов, известную как GP-линзы.

Зато возможно обновление передней камеры. Вместо нынешнего сенсора 12 Мп она получит сенсор 24 Мп.

Apple часто ждёт несколько лет, прежде чем внести значительные изменения в камеры своих аппаратов. Эти изменения произошли в последних iPhone 16 Pro. Там была представлена новая камера 48 Мп, обновлённая сверхширокоугольная камера 48 Мп и кнопка управления камерами.

Всё это должно быть и в iPhone 17 Pro. Быть может, тут будут улучшения в области программной обработки, даже если аппаратная конфигурация останется неизменной.