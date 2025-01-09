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Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
Samsung Galaxy A56 сохранит прежние задние камеры

Как обычно, Samsung начинает год бодрыми темпами. Компания представляет свои новые продукты на выставке CES, а запуск серии Galaxy S25 намечен на конец января.

После запуска флагманов корейский производитель смартфонов сосредоточится на обновлении своих смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Одна из моделей появилась на сайте сертификации TENAA в Китае, раскрывая дизайн и характеристики.

Сертификация показывает, что Galaxy A56 откажется от долгое время применявшегося дизайна своего предшественника, который размещал задние камеры по отдельности. Вместо этого A56 оснащён выступающей полосой, в которой находятся камеры с широкоугольным, сверхширокоугольным и макрообъективами.

Эта установка напоминает расположение камер на задней панели Galaxy Z Fold 6, с расположенной справа LED-вспышкой. С передней стороны устройство выглядит как предшественник, со скруглёнными углами, одинаковыми тонкими рамками и отверстием для селфи-камеры в верхней части. Однако при более внимательном взгляде можно заметить изменения.

Устройство получило плоские боковые грани со всех сторон, за исключением верхней правой стороны, где расположена кнопка Key Island.

Страница на сайте TENAA подтверждает, что телефон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и будет иметь четыре камеры — три сзади и одну спереди. Предыдущие сообщения указывают, что Galaxy A56 будет работать на чипе Exynos 1580. Телефон появился в Geekbench, набрав 1341 балл в одноядерном тестировании и 3836 баллов в многоядерном.

Аппарат будет поставляться с Android 15 и иметь два варианта: 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ.

Что касается камер, Galaxy A56 сохранит задние камеры своего предшественника. Это основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и датчик глубины 5 Мп. Передняя камера может стать 12 Мп вместо 32 Мп, как на Galaxy A55. Экран будет Dynamic AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, аппарат будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, что является улучшением по сравнению с 25 Вт.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
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