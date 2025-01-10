В обновлении содержатся исправления для 29 уязвимостей в Android, из которых пять имеют критический уровень риска

Samsung начала распространять первый патч безопасности 2025 года для Galaxy S24. На данный момент обновление доступно в США, с ожиданием его более широкого распространения среди других операторов в ближайшие дни.

Серия Galaxy S24 установила новый отраслевой стандарт, обеспечивая семь лет обновлений безопасности. Хотя это небольшое обновление, не включающее новых функций, оно подчеркивает значимость своевременных исправлений, устраняющих ряд приоритетных проблем.

Владельцы S24 на One UI 6.1.1 могут загрузить обновление объемом 449 МБ, которое включает исправления для 29 уязвимостей Android, пять из которых критичны, хоть и не детализированы в документации. Также обновление решает 22 уязвимости, специфичные для Samsung, включая восемь с высокой степенью серьезности.

Эти проблемы касаются потенциального удаленного доступа и дают возможность для злоумышленников получить доступ к данным устройства.

Чтобы загрузить исправление за январь 2025 года для Galaxy S24, перейдите в «Настройки», затем выберите «Обновление ПО» для установки обновления.