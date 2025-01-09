Ubisoft назначает консультантов для рассмотрения возможной продажи компании

В четверг компания Ubisoft объявила об ещё одном переносе игры Assassin’s Creed Shadows. Изначально релиз был запланирован на 15 ноября минувшего года, но затем его отложили на 14 февраля. Это было сделано, чтобы избежать конкуренции с такими проектами, как Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Теперь игра перенесена на 20 марта с целью предоставить игрокам лучший продукт на момент запуска.

В том же сообщении издатель сообщил, что назначил консультантов для анализа «стратегических и капитальных вариантов трансформации, чтобы создать наибольшую ценность для заинтересованных сторон». Переводя с языка инвесторов на людской, они будут консультировать компанию по ранее обсуждавшимся возможным вариантам продажи. Этот процесс будет контролироваться независимыми членами Совета директоров.

Сооснователь и генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил:

«Мы достигли значительных успехов в стратегическом и исполнительном анализе, начатом несколько месяцев назад, и уверены, что это создаст прочное будущее для Ubisoft. Мы приняли решительные меры по реорганизации Группы, чтобы предложить игрокам лучшие продукты, повысить операционную эффективность и максимально увеличить создание ценности. Мы также недавно назначили ведущих консультантов и активно изучаем различные стратегические и капитальные варианты, чтобы раскрыть весь потенциал наших активов. Мы убеждены, что существует несколько потенциальных путей для извлечения ценности из активов и франшиз Ubisoft.» Кроме того, мы полностью поддерживаем усилия наших команд по созданию самой амбициозной части Assassin’s Creed в истории франшизы и приняли решение предоставить дополнительный месяц на разработку Shadows, чтобы лучше учесть отзывы игроков, полученные за последние три месяца. Это позволит нам полностью реализовать потенциал игры и завершить год на высокой ноте.

Важность успешного запуска Assassin’s Creed Shadows трудно переоценить. В сегодняшнем отчёте Ubisoft также сообщила, что чистые заказы на третий квартал 2024-25 финансового года будут ниже ожидаемого уровня (около 300 млн евро) из-за более низких, чем предполагалось, продаж в праздничный период, в основном у Star Wars Outlaws, а также из-за прекращения поддержки XDefiant, запланированного на июнь.

С другой стороны, Ubisoft продолжает процесс сокращения расходов. Издатель теперь ожидает превысить 200 млн евро сокращения своей фиксированной затратной базы к 2025-26 финансовому году по сравнению с 2022-23 финансовым годом на ежегодной основе. В декабре были закрыты три студии в регионах с высокими затратами на производство.