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Zelikman
Судьба Ubisoft во многом зависит от результатов выхода игры Assassin's Creed Shadows
В случае провала, компания может быть приватизирована или продана.

 Как сообщает издание Bloomberg, в начале 2000-х и в начале 2010-х Ubisoft пользовалась большой популярностью среди геймеров, добившись значительного успеха с франшизами, такими как Assassin's Creed и Far Cry. Однако, в 2024 году дела компании значительно ухудшились, достигнув нового исторического минимума. Каждый основной релиз оказывался провальным. К числу известных неудач можно отнести Skull and Bones, XDefiant и Star Wars Outlaws.

 После 11 лет разработки и продвижения, Ubisoft представила свою первую игру уровня «AAAA» — Skull and Bones, которая получила массу критики. Она заработала 59 баллов на Metacritic и пользовательскую оценку всего 3,3. В Steam игра получила лишь 64% положительных отзывов и достигла пика в 2615 одновременно играющих пользователей. Бесплатный шутер XDefiant, который вызывал большие надежды, был закрыт спустя чуть более полугода из-за падения числа игроков и нехватки прибыли. Крайней является Star Wars Outlaws, выпущенная в августе 2024 года. Ожидаемая ролевая игра в открытом мире, основанная на вселенной «Звёздных войн». Она не смогла оправдать возложенные на неё надежды. В первый месяц продаж было реализовано всего 1 миллион копий, в то время как Assassin's Creed Mirage продалась в количестве 5 миллионов за три месяца.

 Избыточное применение «формулы Ubisoft», которая характеризуется повторяющимися игровыми механиками, перегруженными картами и отсутствием новшеств, вызывает растущее недовольство как среди игроков, так и среди рецензентов. Это разочарование усугубляется техническими недоработками, частыми сбоями и внедрением микротранзакций в игры, которые изначально стоят полной цены. В связи с этим, Ubisoft испытывает нарастающее давление с требованием кардинальных изменений, и судьба компании может зависеть от событий, происходящих в текущем году.

 Игровой эксперт Джейсон Шрайер отметил неустойчивое положение Ubisoft в недавнем отчёте о состоянии игровой индустрии в 2025 году. Он охарактеризовал компанию, как находящуюся на важном пересечении дорог, судьба которой во многом зависит от успеха проекта Assassin's Creed Shadows. Выпуск игры был перенесён на февраль 2025 года, и это может сыграть ключевую роль в определении будущего Ubisoft.

 Позитивный старт может предоставить компании возможность для необходимой внутренней реструктуризации, в то время как провал может привести к серьёзным последствиям. Сообщается, что в качестве возможных мер рассматриваются приватизация или продажа.

#ubisoft #видеоигры #skull and bones #star wars outlaws #xdefiant #assassin&#x27;s creed shadows
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